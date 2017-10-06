Илья Учитель считает, что в "Матильде" нет никаких скандальных моментов

ВАЛЛЕТТА /Мальта/, 6 октября. /ТАСС/. Сын создателя фильма "Матильда" Алексея Учителя, режиссер Илья Учитель убежден, что в картине нет никаких скандальных моментов. Об этом он заявил в пятницу ТАСС.

"Конечно, я на стороне папы, - отметил режиссер. - Фильм смотрел, причем неоднократно, это прекрасная историческая картина, история любви, которая реально существовала. Ничего крамольного там нет, никаких скандальных моментов тоже".

"Мне кажется, дискуссия, которая сейчас ведется в обществе, очень странная, - продолжил Илья Учитель. - Папа не ожидал, что может столкнуться с такими проблемами, с таким невежеством, он до последнего не хотел включаться в это обсуждение. Но это же паноптикум, все зашло слишком далеко. Уверен, что фильм не запретят, и его ждет большой прокат".

Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшейся ранее дискуссией, возникавшей по инициативе депутата Госдумы Натальи Поклонской. Депутат добивается, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма, которая выходит на экраны 26 октября.

Роль будущего императора Николая II исполнил германский актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать Николая II Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин.