В четверг в российский прокат вышел фильм "Бегущий по лезвию 2049". Это сиквел легендарной картины британского режиссера Ридли Скотта по мотивам романа Филипа К. Дика. ТАСС рассказывает о том, как появился первый фильм и как устроен мир "Бегущего по лезвию".

История создания оригинального "Бегущего по лезвию" напоминает космогонический миф: там есть боги и герои, все менялось несколько раз, и даже итоговый фильм символично существует в семи монтажных версиях (по штуке на день сотворения).

Экранизировать роман Филипа К. Дика "Снятся ли андроидам электроовцы?" собирался Мартин Скорсезе, но не срослось (хотя режиссер встретился с писателем через год после выхода книги). В итоге за сценарий взялся не слишком успешный актер по фамилии Фанчер (не путать с режиссером Финчером). Он купил права на роман, написал очень камерную версию с акцентом на экологии и даже втюхал ее продюсеру (правда, со второй попытки, после некоторых правок).

Затем в этой истории нарисовался великий и ужасный Ридли Скотт, который уже заявил о себе "Чужим" и готовился к съемкам "Дюны" (как сейчас — постановщик сиквела Дени Вильнев). Взяться за будущего "Бегущего по лезвию" Скотта подтолкнула семейная трагедия (смерть старшего брата), а "Дюну" он в итоге так и не снял (это сделал Дэвид Линч).

Подготовка к съемкам и сам продакшн напоминали маленькую войну: Скотт выбросил первый сценарий, начал писать свой и ругался с Фанчером и продюсерами так, что тем пришлось нанять еще одного сценариста. На стадии кастинга на небосклоне появился Стивен Спилберг, порекомендовавший Харрисона Форда, который только-только снялся в "Индиане Джонсе" и хотел роль посерьезнее.

До этого главным кандидатом на роль Декарда был Дастин Хоффман, но его версия персонажа начала сильно расходиться с режиссерской. Дальше было еще хуже — Скотт конфликтовал с Фордом (режиссер считал, что Декард — репликант, актер хотел играть человека), а также со всей американской съемочной группой. Последним не нравились его дотошность, стремление снять идеальный дубль, внимание к деталям и авторитарность.

В довершение бед фильм вышел в прокат с хеппи-эндом (в режиссерской версии открытый финал), провалился и не встретил понимания у критиков. Затем, впрочем, стал классическим, как периодически случается с актами творческой воли.

Фильму пошла только на пользу "высокая детализация", которую требовал Скотт. Кинематографический мир будущего, вылупившийся из романа Дика, оказался неуютным, но очень живым. 2019 год, мрачно-электрический Лос-Анджелес. Человечество покоряет космос и отправляет в колонии работать репликантов — совершенных роботов, во всем превосходящих людей.

Правда, искусственный интеллект периодически дает сбой — и андроиды начинают бунтовать. Поэтому их срок годности ограничили четырьмя годами, а на Земле их объявили вне закона. За репликантами-нелегалами модели Nexus-6 охотятся бегущие по лезвию — специально обученные лос-анджелесские копы, способные не только к меткой стрельбе, но и проведению теста Войта-Кампфа на эмпатию.

Одинокий, неуживчивый и склонный к употреблению виски Рик Декард (Форд) — один из лучших в своем деле, но собирается завязать. Однако сначала его приглашают в корпорацию "Тайрелл", которая производит репликантов модели Nexus-6, чтобы он протестировал секретаршу Рэйчел (Шон Янг).

Та оказывается новейшей моделью андроида — со встроенной памятью, препятствующей бунту искусственного интеллекта. Параллельно Декард охотится на репликантов, сбежавших из колонии во главе с агрессивным Роем Батти (Рутгер Хауэр). У андроидов же накопились вопросы к создателю, ведь им скоро умирать, а очень не хочется.

Бегущий по лезвию бродит по густонаселенному Лос-Анджелесу, где смешались восток и запад, где яркие неоновые вывески соседствуют с признаками близящегося конца света, где летают автомобили, а люди ночуют в мусоре.

"Бегущий по лезвию 2049" рассказывает, что же случилось с этим миром за следующие тридцать лет. А произошло немало. Через год после того, как Декард и Рэйчел сбежали из ЛА, корпорация "Тайрелл" наладила производство модели Nexus-8 — уже без ограничений жизни, но с клеймом на яблоке глаза, где отпечатывается порядковый номер, чтобы репликанта проще было выявить.

В 2022-м случается Блэкаут: мощный взрыв уничтожил почти все электронные носители и экономику, сильно затормозив прогресс. В короткометражном анимационном приквеле Black out 2022 об этом историческом эпизоде рассказывает режиссер Синъитиро Ватанабэ ("Ковбой Бибоп", "Космический Денди"), подтверждая версию, что за провокацией стоит не несчастный случай, а непокорные репликанты.

От услуг Nexus-8 отказываются, а человечество сталкивается с голодом. От катастрофы их спасает слепой гений Ниандер Уоллес (Джаред Лето), разработавший в 2025-м генно-модифицированную пищу. В 2028-м Уоллес покупает корпорацию "Тайрелл", у которой начались финансовые проблемы после запрета на репликантов. А уже в 30-е он разрабатывает новых — покорных андроидов (модель Nexus-9).

Старые же модели продолжают отлавливать бегущие по лезвию — благо им достаточно изучить глазное яблоко, а не принуждать репликантов проходить ЕГЭ. Возле Лос-Анджелеса также изменился климат — повысился уровень воды, поэтому от моря пришлось отгородиться стеной-дамбой (в отличие от любящего огонь Ридли Скотта, Дени Вильнев — поклонник водной стихии).

На момент начала фильма "Бегущий по лезвию 2049" у Ниандера Уоллеса, который еще в 30-е возомнил себя богом и начал именовать покорных андроидов не иначе как своими ангелами, появляется идефикс — репликантам необходима функция самовоспроизводства.

Дальнейший сюжет строится вокруг вопроса, способны ли репликанты рожать и любить, а также препятствуют ли имплантированные воспоминания формированию свободной личности. Как еще одна форма жизни в ленте Вильнева фигурируют голограммы-домохозяйки Джой (Ана де Армас) — заботливые спутницы жизни, к которым покупатели могут прикипеть душой не меньше, чем Хоакин Феникс к операционной системе "Саманта" в ленте "Она".

Так Дени Вильнев заглядывает в будущее, где меняются модели и культурный контекст (влияние Востока сокращается, увеличивается — нераспавшегося Советского Союза), а вопросы остаются прежними. Репликанту нужен репликант — и это главное?

Алексей Филиппов