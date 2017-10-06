Белорусский музыкальный театр приехал на гастроли в Ставрополь

СТАВРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Белорусский государственный академический музыкальный театр представит в Ставрополе 14 спектаклей. Об этом сообщила в пятницу ТАСС врио директора ставропольского академического театра драмы им. М.Ю. Лермонтова Галина Стрижак.

"Белорусский театр приехал к нам впервые в регион. У него очень насыщенная программа - 14 спектаклей. 10 постановок для взрослых, четыре для детей. Например, "Буратино" и "Приключения Кая и Герды" - для младшей публики и "Свадьба в Малиновке" - для зрителей постарше", - сказала она.

Она добавила, что выступления пользуются спросом у публики - все билеты раскуплены. "Зрители очень довольны выступлениями, артисты тоже очень рады, им все нравится", - отметила она.

Белорусский государственный академический музыкальный театр создан в 1970 году, до 2000 года коллектив носил название Государственного театра музыкальной комедии Беларуси. Более чем за 40 лет существования театра на его сцене было поставлено порядка 100 спектаклей, многие из которых стали значительными событиями в культурной жизни республики и вошли в золотой фонд национальной культуры.