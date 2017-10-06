Источник: министр культуры РФ Владимир Мединский проходит плановый осмотр

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский не госпитализирован, как ранее сообщили некоторые СМИ, а проходит плановый медосмотр. Об этом в пятницу ТАСС сообщил источник в Минкультуры.
"Все нормально, он заехал на плановый осмотр в больницу. Он не госпитализирован", - сказал собеседник ТАСС.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на Телеграм-канал журналиста Алексея Венедиктова сообщили о госпитализации министра.