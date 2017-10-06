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Министерство культуры Крыма заявило, что "Матильду" не будут запрещать к показу в регионе

Культура
6 октября, 18:13 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 6, октября. /ТАСС

Министр культуры региона Арина Новосельская сообщила, что в одном из кинотеатров Симферополя состоялся предпремьерный показ картины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Фильм Алексея Учителя "Матильда" не будут запрещать к показу в крымских кинотеатрах, поскольку для этого нет никаких оснований, сообщила в пятницу ТАСС министр культуры региона Арина Новосельская.

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По ее словам, в одном из кинотеатров Симферополя прошел предпремьерный показ фильма, на котором присутствовала она, представители комитета по культуре Госсовета Крыма, депутаты крымского парламента, Общественной палаты региона, духовенства и официального Дома Романовых.

"Никакого запрета не будет и не может быть. Министерство культуры не регулирует деятельность крымских кинотеатров, большинство из которых находятся в частной собственности. Их собственники самостоятельно формируют свой репертуар", - пояснила Новосельская.

По ее словам, единственным документом, регулирующим правоотношения в данной сфере, является прокатное удостоверение федерального образца. "Такое удостоверение фильм "Матильда" получил в Министерстве культуры Российской Федерации", - напомнила Новосельская.

Без ограничений

Член президиума Государственного совета Крыма, председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк также заявил, что никаких ограничений в показе фильма не должно быть.

"Это художественный, а не документальный фильм, и он не порочит имя Романовых. Фильм дает возможность задуматься о человеческих ценностях дружбы и любви. Конечно, там есть выдумки, в фильме, но они никого не порочат и не унижают", - сообщил он ТАСС.

В свою очередь советник канцелярии главы Российского императорского дома Романовых Владислав Пилькевич заявил, что фильм "Матильда" должен демонстрироваться в РФ.

"Это позиция Российского императорского дома и Великой княгини Марии Владимировны. Она категорически против, чтобы были какие-то ограничения по показу данного фильма. Лично мне фильм не понравился, но никаких оснований для запрета быть не должно", - сказал он ТАСС.

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