Первая выставка открылась в Музее Рерихов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. "Свет с востока" стала первой экспозицией Музея Рерихов - филиала Государственного музея Востока, расположенного в усадьбе Лопухиных. Об этом заявил в пятницу вечером на специальном показе выставки директор нового Музея Рерихов Тигран Мкртычев.

"Впервые наш филиал открывает двери для широкой публики. Мы считаем, что рериховское наследие должно принадлежать не частной общественной организации, а всему российскому народу. Фактически этим событием мы ставим точку в затянувшемся процессе между государством и теми, кто использовал имя Рериха в своих целях", - сказал Мкртычев.

Он также подчеркнул, что открытие филиала было бы не возможно без поддержки Министерства культуры РФ, "выделившего помещение для музея и оказавшего значительную финансовую поддержку".

Выставка "Свет с востока" будет доступна посетителям только по записи и в форме экскурсий с 10 по 22 октября 2017 года. Экспозиция размещена в трех залах бывшей усадьбы Лопухиных и насчитывает более 60 предметов. Это живописные произведения Николая Рериха и его сына Святослава, а также восточная скульптура из собраний Государственного музея Востока, Советского Фонда Рерихов.

Арбитражный суд Москвы 20 марта удовлетворил иск Музея Востока о выселении Международного центра Рерихов (МЦР) из двух зданий в центре столицы, до революции принадлежавших семейству Лопухиных. Позже, 4 апреля, Мосгорсуд признал законным решение Росимущества о передаче Государственному музею искусств народа Востока бывшей усадьбы Лопухиных, принятое в 2015 году. 28 апреля состоялось выселение МЦР, сменилась охрана, были опечатаны помещения.