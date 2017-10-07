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Российские реставраторы начали работы над картинами Рерихов в музее семьи на севере Индии

Культура
7 октября, 11:34 UTC+3 НАГГАР /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито

По оценке Ильмиры Фаридовой из уфимского музея им. М. Нестерова, основные сложности возникают с картинами Святослава Рериха, который использовал смешанные техники и материалы

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НАГГАР /Индия/, 7 октября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Профессиональные российские реставраторы начали работы по очистке и закреплению красочных слоев на картинах Николая и Святослава Рерихов в имении семьи в местечке Наггар (штат Химачал-Прадеш) на севере Индии. Как сообщила в субботу ТАСС Ильмира Фаридова из уфимского музея им. М. Нестерова, они вместе с коллегой Эльвирой Прокофьевой из Международного центра Рерихов в Москве сейчас трудятся над картиной "Старый Наггар", закрепляя краски и возвращая им былую свежесть.

"Состояние большинства художественных работ, которые хранятся в Международном мемориальном тресте Рерихов (ММТР), очень приличное, поэтому наша основная задача - убрать с полотен загрязнения, которые неизбежно накапливаются с годами, - пояснила она. - С полотнами отца, Николая Константиновича Рериха, работать проще, основные сложности возникают с картинами кисти сына, Святослава Николаевича, который использовал смешанные техники и материалы, что ухудшает закрепление красочного слоя".

Картина "Старый Наггар" была написан в 1936 году, на ней изображен вид на крытые сланцевыми пластами крыши деревни, расположенной на склонах гор в гималайской долине Кулу чуть ниже имения Рерихов. Реставрации также подвергнется картина "Гепанг" (1934), работы над которым ранее проводили непрофессионалы. Их ошибки теперь смогут поправить российские мастера.

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