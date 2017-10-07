Большой театр облегчил продажу билетов на новогодних "Щелкунчиков" иногородним зрителям

МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) продолжает совершенствовать работу со зрителем на примере самого дефицитного спектакля - новогодних "Щелкунчиков". На этот блок показов 23 сентября была введена специальная программа продажи билетов по паспортам, которая с 9 октября расширяет возможности приобретения билетов, в том числе и для иногородних зрителей, потому что оставшиеся от предварительной продажи билеты будут продаваться на сайте Большого театра. Об этом ТАСС сообщил в субботу заместитель генерального директора ГАБТ Олег Мисковец.

Успех программы

Он рассказал, что в прежние годы после окончания предварительной продажи, продолжавшейся, как правило, всего пару дней, билеты выбрасывались в интернет, где они разлетались буквально за три-четыре дня.

"В этом году специальная программа предварительной продажи билетов по паспортам продолжается уже две недели, а билеты на новогодних "Щелкунчиков" в кассах все еще есть, и это означает, что у зрителей появилась реальная возможность в течение достаточно продолжительного времени купить билеты за их номинальную стоимость, объявленную театром. Это главный итог специальной программы, которая работает на пользу зрителям", - убежден замруководителя ГАБТ.

Продажа на сайте и в кассах Большого

Мисковец проинформировал, что оставшиеся от предварительной продажи билеты будут продаваться на сайте Большого театра www.bolshoi.ru и в кассах, расположенных в административном здании Большого театра, в соответствии с определенным графиком, который уже сформирован.

С 9 октября с 11:00 мск будет открыта продажа билетов на балет "Щелкунчик", который пойдет с 23 по 28 декабря. Продажа билетов на второй блок показов "Щелкунчика" откроется 10 октября с 11:00 мск, когда можно будет приобрести билеты на представления балета, которые пройдут с 29 по 31 декабря. Продажа билетов на третий блок показов "Щелкунчика", которые состоятся со 2 по 7 января 2018 года, начнется 11 октября с 11:00 мск.

Информация о количестве билетов будет доступна на сайте театра с момента начала продажи оставшихся билетов, уточнил Мисковец.

Как получить билет

Заместитель гендиректора ГАБТ обратил особое внимание на то, что на сайте Большого театра продажа данных билетов будет производиться через сертификат с самостоятельным внесением зрителями данных паспорта и свидетельства о рождении ребенка. В одном заказе должно содержаться не более двух билетов, подчеркнул Мисковец.

"Понятно, что через сайт Большого театра могут приобрести билеты иногородние зрители", - отметил он.

Дальнейшая процедура, по его словам, заключается в том, что сертификат необходимо обменять на билеты. Для этого нужно явиться в одну из касс, расположенных в административном здании Большого театра, самому покупателю, предъявить паспорт и банковскую карту, по которой осуществлялась покупка билета на сайте.

"На момент покупки билета можно предъявить ксерокопию документов", - пояснил Мисковец.

Билеты будут распечатываться на бланках специального образца с указанием фамилии и данных паспорта (свидетельства о рождении) зрителя, которые в обязательном порядке будут проверяться при контроле прохода в театр, заявил Мисковец.

"Билеты с исправлениями недействительны", - сказал он. Изменение данных в приобретенных билетах не производится. В случае невозможности посещения зрителем спектакля необходимо им лично подать заявление с указанием причины и предъявить оригинал паспорта (свидетельства о рождении) в кассу театра, заключил заместитель гендиректора ГАБТ.