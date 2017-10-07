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Большой Московский цирк будет переподчинен правительству Москвы до конца года

Культура
7 октября, 14:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Директор цирка Эдгард Запашный сообщил, что столичные власти уже одобрили такой переход

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Генеральный директор Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Эдгард Запашный

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Эдгард Запашный

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Большой Московский Государственный цирк на проспекте Вернадского (БМГЦ) будет передан из федерального подчинения в ведение правительства Москвы до конца года. Об этом ТАСС сообщил в субботу директор цирка Эдгард Запашный.

"Передача, скорее всего, произойдет до конца года, времени достаточно", - сказал он.

По его словам, договоренность была достигнута с Министерством культуры РФ. "Мы совместно с министерством культуры достигли договоренности о том, что переход БМГЦ из ведения министерства в подчинение правительства города Москвы - актуальный и решаемый вопрос", - добавил он. Запашный сообщил, что уже получено одобрение Москвы на такой переход и мэрия "готова взять на себя обязательства по капитальной реконструкции Большого Московского цирка".

Запашный затруднился назвать требуемую сумму на реконструкцию, однако заметил, что ранее речь велась о 4,5-11 млрд рублей. "Не готов комментировать сумму, потому что до сих пор не проведены работы по грамотной оценке всего комплекса, а комплекс является уникальным, и на это потребуется выделение очень больших средств, - заметил он. - Сумма, по оценкам специалистов, за пять лет моего директорства постоянно озвучивается разная - от первоначальных 4,5 млрд до 11 млрд рублей".

В январе ТАСС в секретариате первого вице-премьера Игоря Шувалова сообщили о поручении рассмотреть вопрос о передаче Московского цирка на проспекте Вернадского в собственность правительства Москвы.

Цирк был построен в 1971 году, никогда капитально не ремонтировался. По данным представителей предприятия, требуемая сумма будет расходована на масштабную реконструкцию комплекса, строительство гостиниц для артистов и создание прилегающей инфраструктуры.

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Персоны
Шувалов, Игорь Иванович Запашный, Эдгард Вальтерович
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