Часть съемок фильма "Один вдох" с актрисой Исаковой планируют провести на Мальте

ВАЛЛЕТТА /Мальта/, 7 октября. /ТАСС/. Часть съемок фильма "Один вдох" про женщину-фридайвера, где снимется Виктория Исакова, хотели бы провести на Мальте. Об этом сказала в субботу продюсер будущей картины Светлана Извекова на встрече с главой Фильмокомиссии Мальты Энгельбертом Греком.

Встреча организована в рамках Недели российского кино, которая проходит в городе Валлетта с 5 октября.

"Мы рассматриваем Мальту как место съемок нового фильма", - пояснила продюсер. Работу планируют начать в апреле-мае 2018 года. Светлана Извекова показала тизер, в котором Виктория Исакова рассказывает, что в картине она сыграет женщину, которая, "несмотря на возраст, достигает немыслимых высот в спорте".

"Мы бы хотели понять, что нужно сделать, чтобы начать съемки на Мальте", - сказала продюсер, обращаясь к главе Фильмокомиссии. "Мы должны провести оценку проекту, а потом уже дать точные цифры, - отметил Энгельберт Грек. - Первый шаг - связаться с властями, которые дадут разрешение на проведение съемок на территории нашего государства, тогда мы будем вашими представителями".

Глава комиссии напомнил, что за последние годы на Мальте снимались десятки фильмов, в частности, "Троя", "Гладиатор", "Капитан Филиппс" и другие. К примеру, Брэд Питт снял на Мальте три своих кинокартины. "Прилагаем огромные усилия, чтобы здесь было легко снимать кино, - пояснил Грек. - Власти возмещают 25% затрат на расходы, понесенные кинематографистами на Мальте, плюс добавляют 2%, если в фильме упоминается Мальта или мальтийская культура".

"Мы сделаем все возможное, чтобы ваш проект удался", - сказал глава комиссии. Он также отметил, что в январе на Мальте "будет представлена новая схема компенсации затрат, условия будут еще лучше".

О фильме

Фильм уже поддержан Фондом кино. Главная героиня картины увлеклась дайвингом в 40 лет, а в 53 года установила уже более 40 мировых рекордов. Авторами сценария ленты стали драматург Андрей Иванов и известный российский сценарист Алена Алова. Поставит фильм Елена Хазанова, известная по фильму "Синдром Петушки" с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой. Съемки также планируется провести в Москве, Волгограде, Калмыкии.