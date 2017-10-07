Казахстанский фильм "13 километров" получил спецприз на фестивале в Екатеринбурге

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АСТАНА, 7 октября. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Документальная лента "13 километров" казахстанского режиссера Владимира Тюлькина получила специальный приз жюри "За воплощение образа жизнеутверждающего героя" на ХХVІІІ Открытом фестивале документального кино "Россия" в Екатеринбурге.
Документальная картина создана киностудией "Казахфильм" имени Айманова по заказу министерства культуры и спорта республики. "Документальный фильм "13 километров" рассказывает историю о незрячем фермере Серике Боданбаеве, который, несмотря на все трудности, выстраивает свою судьбу - успешную, потому как умеет трудиться и добиваться своего", - рассказали в пресс-службе киностудии "Казахфильм".
Автор сценария к фильму и режиссер Владимир Тюлькин - известный казахстанский кинорежиссер, поэт, лауреат независимой премии "Платиновый Тарлан", член Союза кинематографистов СССР. Тюлькин - автор более десяти документальных кинолент. Его фильмы становились участниками и призерами многих престижных международных кинофорумов. Оператором-постановщиком документальной картины выступил Юрий Пак, композитором - Галымжан Секеев.
Для участия в Открытом фестивале документального кино "Россия" поступило 280 заявок из лесяти стран. В конкурсную программу вошла 31 картина из России, Казахстана и Эстонии. Свои фильмы представили мастера кинодокументалистики Иван Твердовский, Андрей Осипов, Татьяна Скабард, Владимир Тюлькин, Сергей Головецкий, Сергей Дебижев, Борис Караджев, а также режиссеры-дебютанты.
Победителей определяло компетентное жюри, в которое вошли известные деятели культуры и искусства России: лауреат Ленинской премии, Заслуженный деятель искусств РФ, режиссер и сценарист Тенгиз Семёнов, режиссер и сценарист Галина Леонтьева, руководитель киностудии "Кино-Сибирь", режиссер Евгений Соломин, историк кино Валерий Фомин и кинооператор, заслуженный деятель искусств РФ Евгений Цигель.