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Чеченский театр юного зрителя откроет в Москве "Образцовфест"

Культура
8 октября, 7:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Международный фестиваль театров кукол продлится до 15 октября

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МОСКВА, 8 октября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Международный фестиваль театров кукол им. С. В. Образцова ("Образцовфест") стартует в воскресенье в Москве. Смотр, организатором которого по традиции выступает Государственный академический Центральный театр кукол им. С. В. Образцова (ГАЦТК), впервые объединил исключительно региональные коллективы. Программу "Образцовфеста" открывает Чеченский государственный театр юного зрителя из Грозного, сообщила ТАСС директор ГАЦТК Ирина Корчевникова.

Она рассказала, что мемориальным прологом смотра станет возложение цветов к памятнику кукольнику Сергею Образцову, основателю московского театра, носящего имя его создателя. "Затем будет показан спектакль "Солдат и ведьма" по сказке Андерсена "Огниво" в постановке Чеченского государственного театра юного зрителя", - проинформировала собеседница агентства.

Она напомнила, что этот коллектив был создан в 1938 году и тогда назывался Чечено-Ингушским республиканским театром кукол. В 2006 году он получил новое имя - Чеченский государственный театр юного зрителя. "В будущем году театр отметит свой 70-летний юбилей", - уточнила Корчевникова, добавив, что спектакли в этом театре идут на чеченском и русском языках.

"Безусловно, в наших традиционных Международных фестивалях имени С. В. Образцова и раньше принимали участие региональные коллективы, - продолжила Кочевникова. - Но так, как задуман "Образцовфест - 2017", - не было никогда: его афишу составили только спектакли региональных театров. В общей сложности их будет более 20. География чрезвычайно широка: от Чечни и Дагестана до Иркутска и Сургута".

По словам директора ГАЦТК, будут показаны кукольные спектакли в формате Малой и Камерной сцен, созданные для разных возрастных групп. В рамках фестиваля также состоится конференция режиссеров российских региональных театров кукол.

"Образцовфест", который продлится до 15 октября, проходит благодаря нашему постоянному партнеру - Федеральной программе Министерства культуры РФ "Большие гастроли для детей и молодежи", - заключила Корчевникова.

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