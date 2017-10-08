Неделя российской культуры пройдет в Саудовской Аравии

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Программа сотрудничества на 2017 - 2019 годы, которую подписали министры культуры Саудовской Аравии и России, будет включать в себя проведение мероприятий в рамках Недели российской культуры на территории королевства. Об этом в интервью ТАСС заявил министр культуры и информации Саудовской Аравии Авад бен Салех аль-Авад.

Неделя культуры Саудовской Аравии, приуроченная к государственному визиту в Россию короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, подходит к концу 8 октября. Со 2 октября в Новом Манеже москвичи могли оценить национальный колорит арабской страны. Программа мероприятия включала в себя выставку саудовских художников и фотографов "Королевство - взгляд изнутри", а также показ саудовских фильмов, выступления народных ансамблей.

"В соглашении о сотрудничестве, которое мы подписали с министром культуры РФ Владимиром Мединским, мы рассчитываем на ответное проведение Недели российской культуры в Саудовской Аравии", - сказал господин аль-Авад.

Программа сотрудничества

По словам саудовского министра, программа культурного сотрудничества ставит во главу угла три главных аспекта. И важную роль в ней занимает культурный обмен. "Неделя саудовской культуры, прошедшая в Москве - первая ступень к пониманию друг друга нашими странами. В марте 2018 года мы хотим пригласить российских издателей принять участие в Международной книжной ярмарке в Эр-Рияде, которая считается крупнейшей на Ближнем Востоке. К тому же мы думаем организовать выставки Государственного Эрмитажа. Но пока это только планы без оглашения точных дат и названий экспозиционных проектов", - сказал министр.

Он также отметил, что планирует сконцентрироваться на продвижении саудовского кинематографа и театра. "Саудовским режиссерам есть чему поучиться у российских мастеров. Обмен накопленным опытом в киноиндустрии будет полезен нашим странам. Также мы рассчитываем пригласить российских студентов в Саудовскую Аравию на обучение, чтобы они смогли сами понять и прочувствовать нашу культуру, а потом поделиться накопленными впечатлениями и знаниями у себя на родине", - сказал аль-Авад.

Третьим пунктом министр назвал археологические экспедиции, которые будут проводиться на территории королевства с участием российских специалистов.

Главное - достучаться до сердца русского человека

Авад бен Салех аль-Авад отметил, что тема культуры занимает одно из важнейших мест в саудовском плане реформ Vision 2030.

"Аравийский полуостров насчитывает тысячелетнюю историю. Но его культурное движение началось только недавно. Поэтому тема открытости саудовской культуры так важна для нас. И Россия со своим богатым наследием в культурном направлении - один из лучших партнеров для королевства. Я нахожусь в Москве всего лишь два дня и уже успел заметить ваш потенциал, а также внимание государства к истории своего народа", - сказал министр.

Он также рассказал, что до сих пор вспоминает оперу в Большом театре, которую слушал во время своего прошлого визита в Москву. По мнению министра, эта поездка в Россию обеспечила понимание, в каком направлении двигаться Саудовской Аравии и России.

"Ведь мы так мало знаем друг о друге. Но я увидел заинтересованность со стороны российского зрителя. И это самое главное - достучаться до его сердца", - сказал собеседник ТАСС.