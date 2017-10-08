Актеры новосибирского театра языком жестов рассказали парижанам историю "Трех сестер"

ПАРИЖ, 8 октября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. В Париже на сцене театра "Одеон" прошла премьера "Трех сестер" в постановке главного режиссера новосибирского театра "Красный факел" Тимофея Кулябина.

Режиссер представил зрителям необычную трактовку произведения. Он полностью отказался от произнесенного текста и заставил актеров играть, используя язык жестов. Текст подавался на электронные табло субтитрами.

Два года работы

Это радикально изменило ткань спектакля. Актеры почти два года учились языку жестов и пантомиме, привлекая к работе слабослышащих людей.

"Это радикальный выбор восходящей звезды российского театра, режиссера Тимофея Кулябина - и следует признать, что он справился со своей задачей", - пишет рецензент агентства AFP.

"Не каждому дано отважиться на такое, да еще с одной из самых знаменитых пьес Чехова, которую по всему миру играют уже более ста лет, - пишет критик журнала Le Point. - Кажется просто невероятным, что можно лишить актеров голоса, а зрителей - возможности услышать знаменитый крик души: "В Москву, в Москву!". Но Кулябин прекрасно реализовал свой необычный, дерзкий замысел. Получилось нечто безумное, но в то же время великолепное, держащее до самого финала в напряжении".

"На сцене театра "Одеон" мы увидели невероятно оригинальный спектакль. Можно не сомневаться, что это самое главное событие открывшегося театрального сезона", - подчеркивает рецензент журнала Theatral Magazine, повествующего о театральной жизни страны и новинках сезона. И верность его слов подтверждает тот факт, что парижане раскупили билеты на спектакль еще за месяц.

Ни слова

Критики отмечают, что несмотря на то, что какая-то часть публики покинула зал после часа спектакля, оставшиеся зрители устроили по его завершении бурную овацию актерам и режиссеру.

"Я давно уже хотел сделать постановку спектакля, в котором не было бы ни одного слова, ни одного звука. И в то же время меня буквально очаровал язык жестов, язык глухонемых. Именно таким, совершенно естественным образом, мне и пришла идея сделать подобную адаптацию "Трех сестер". Я выбрал при этом один из тех драматургических текстов, которые лучше всего знал", - сказал Тимофей Кулябин.

"Постановки "Трех сестер" были сделаны несчетное число раз, и самым различным образом, со времен Станиславского и до наших дней, - заметил режиссер. - Поэтому, на мой взгляд, текст пьесы от этого поистерся, устал. Но если зритель читает его как субтитры - он обретает свою чистоту. Cам текст пьесы становится тогда главным персонажем действа".

Новосибирцы продемонстрировали свое мастерство на сцене театра "Одеон" в рамках Осеннего фестиваля в Париже.

Артисты "Красного факела" отправились на гастроли во Францию в сентябре, после премьеры "Сестер" в их родном городе. Во Франции они первоначально сыграли по два спектакля в Валансе и в Дуэ - городах, расположенных в противоположных точках страны, на юге и севере.

В Париже труппа даст 10 показов "Трех сестер", после чего переместится в театр Тулузы, где будет играть четыре дня подряд - с 18 по 21 октября. Показы по возвращении в Россию пройдут в Новосибирске 18 и 19 ноября.