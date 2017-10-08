Марк Розовский поставит "Трех мушкетеров" в театре "У Никитских ворот"

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ОРЕНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Народный артист России, художественный руководитель театра "У Никитских ворот" Марк Розовский поставит в столичном театре свою пьесу "Три мушкетера". Об этом Розовский сообщил ТАСС в Оренбурге, где он находится с визитом после премьеры спектакля в областном театре Музкомедии.
"Мушкетеров" теперь придется ставить, да и пора приходит", - сказал он, уточнив, что ни разу не брался за постановку этого спектакль в своем театре.
По его словам, он будет очень "жестко относиться к пьесе и авторам". Впервые показ знаменитого спектакля состоялся на сцене московского ТЮЗа в 1974 году, пьеса был написана Марком Розовским, стихи - поэтом и драматургом Юрием Ряшенцевым, музыка - композитором Максимом Дунаевским.
В ближайшее время в театре "У Никитских ворот" готовится премьера постановки "Горе без ума", которая намечена на декабрь.
"Это ближайшая моя премьера. Эта пьеса - моя редакция пьесы Грибоедова "Горе от ума", в нее введена переписка Пушкина и Чаадаева. А Чаадаев, как вы помните, был прототипом Чацкого. Мотивы смерти самого Грибоедова там тоже возникают, поэтому спектакль и называется "Горе без ума", - сказал Розовский.
В Оренбург Марк Розовский приехал вместе с Ряшенцевым и Дунаевским.
"Оценивать собственный труд не пристало, мы - особые зрители и сравниваем собственные представления. И мы заинтересованные - в том, чтобы к нам бережно относились, к музыке и к песням, но не к сценарию. Местами я узнал свою пьесу, отдаю должное режиссеру - была и импровизация артистов, это наша традиция, один из методов воспитания актеров, который мы применяем. Будем ожидать успеха спектакля в прокате", - высказал свое мнение об оренбургском спектакле Розовский.
В Оренбурге мюзикл поставлен впервые, за пьесу взялся художественный руководитель Нижегородского камерного музыкального театра, заслуженный артист РФ Сергей Миндрин.