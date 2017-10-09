Фестиваль арктического кино "Золотой ворон" пройдет на Чукотке

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Первый международный фестиваль арктического кино "Золотой ворон" пройдет в Анадыре с 9 по 15 октября.

Международная конкурсная программа арктического кино включает шесть полнометражных игровых и документальных фильмов, созданных в Канаде, Швеции и северных регионах России. Среди них "Саамская кровь" Аманда Кёрнелл (Швеция), "Находка" Виктора Демента (Россия) с Алексеем Гуськовым в главной роли, "Рассерженный инуит" Алетея Арнакук-Барил (Канада), "Костер на ветру" Дмитрия Давыдова (Россия, Якутия), "Кэрэл. Невидимая красота" Ильи Портнягина и Валентина Макарова (Россия, Якутия), а также картина Светланы Быченко "Надежда. Гонка по краю земли", которая на конкурсе представляет Чукотку.

Организатор и программный директор фестиваля Филипп Абрютин рассказал в интервью ТАСС, что в стране проходит множество фестивалей, а в регионе, который находится в арктической заполярной зоне, нет ни одного фестиваля. При этом, по его словам, Чукотка является частью арктического мира, куда входят и Канада, и Аляска, и Гренландия, и Скандинавия. "Мы решили сделать арктический фестиваль, на котором зрители могли бы посмотреть, как тема жизни на севере развивается и снимается в других странах, и, может, побудила бы к новому взгляду на собственную жизнь", - заметил режиссер.

"В какой-то степени можно говорить, что арктическое кино - определенный жанр, - отметил собеседник агентства. - Оно в основном отражает современную жизнь в суровых условиях севера".

"Если посмотреть на картины Якутии, Швеции и Канады, то можно проследить большую эмоциональную и жанровую близость. Там всегда показан человек, который находится в оппозиции к окружающему миру. И неважно, представлен этот мир обществом или суровой природой", - добавил Абрютин.

"Он все время занимается выживанием. Во время этой борьбы за жизнь проявляются как самые светлые, так и отрицательные черты, которые присущи обычному, нормальному человеку", - отметил он.

Программа фестиваля

На конкурсе также покажут 11 короткометражных игровых работ, представляющих Россию. Среди них "Время жить, время умирать" Михаила Полякова, "Стрела" Евгения Никитина, "Исповедь мизантропа" Татьяны Жуковой, "Я тебя вижу" Дениса Кудрявцева и другие. В рамках фестиваля также пройдут творческие встречи и мастер-классы по актерскому мастерству, по работе режиссера с актером и по сценической речи. Их проведут народный артист России, актер Валерий Афанасьев и режиссер-педагог Владимир Стуканов.

Валерий Афанасьев рассказал ТАСС, что на мастер-классе он в первую очередь будет уделять внимание приемам работы режиссера с актером. "Как подходить к актеру с точки зрения того, чтобы он был расслаблен, чтобы он пытался выполнить то, что хочет режиссер. Такие задачи перед ними ставить путем тренингов, упражнений. Весь опыт, который у меня сложился за почти 50 лет в театре, которым я хотел бы поделиться с ними", - сообщил народный артист России.

В рамках фестиваля также будет организована творческая кинолаборатория под названием "Чукотка, я тебя люблю", в которой под руководством Филиппа Абрютина и Оксаны Лахно представители творческой молодежи из колледжей, школ и лицеев снимут за пять-шесть дней короткометражный фильм о Чукотке. Они пройдут все стадии создания картины от формулирования идеи и написания сценария до показа работы на закрытии фестиваля.

Победителей международной и короткометражной программ определяет зритель путем голосования. Главным призом фестиваля станет статуэтка "Золотой ворон", сделанная из клыка моржа местным художником-косторезом.

О фестивале

Цель фестиваля - популяризация российского и зарубежного кино на арктическую тематику, а также создание единого культурного пространства российских северных регионов и стран Арктики. Фестиваль проводится при поддержке Союза кинематографистов России совместно с Департаментом образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа.

Филипп Абрютин отметил, что организаторы планируют проводить этот фестиваль ежегодно. "Мы хотим провести его несколько раз, тем самым доказать жизнеспособность этого фестиваля, а дальше будем надеяться, что мы войдем в перечень фестивалей, которые поддерживаются Минкультуры", - рассказал собеседник агентства.