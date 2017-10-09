Акунин дописал заключительную книгу серии о Фандорине

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Последняя книга "фандоринской серии" Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) завершена и выйдет в продажу 8 февраля. Об этом писатель сообщил на своей странице в Facebook.

"Извещаю всех заинтересованных лиц, что сего 8 числа десятого месяца 29 года эпохи Хэйсэй закончил последнюю книгу серии "Приключения Эраста Фандорина", - написал он. По словам Акунина, роман выйдет 8 февраля 2018 года, в двадцатую годовщину публикации первой книги серии - "Азазель".

В цикл исторических детективов "Приключения Эраста Фандорина" вошли 15 книг - сборники рассказов и повестей, пьеса, романы. Произведения о Фандорине в России не раз экранизировали. Среди самых известных фильмов - "Азазель", где сыщика сыграл Илья Носков, "Турецкий гамбит", в котором роль Фандорина исполнил Егор Бероев, а также "Статский советник" с Олегом Меньшиковым.