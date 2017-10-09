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Селин Дион пожертвовала выручку от концерта родственникам жертв стрельбы в Лас-Вегасе

Культура
9 октября, 9:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Певица возобновила выступления, чтобы "продемонстрировать любовь и поддержку тем, кого коснулась" трагедия

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НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Селин Дион пожертвовала выручку от своего концерта на нужды родственников жертв бойни, учиненной Стивеном Пэддоком 1 октября вечером в Лас-Вегасе (штат Невада). Певица возобновила свои выступления в этом городе через два дня после трагедии.

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"Сегодняшний вечер особенный", - заявила Дион поклонникам своего творчества в актовом зале "Колизей" гостинично-развлекательного комплекса Caesars Palace. Этот фрагмент выступления размещен на видеохостинге YouTube. "После невероятно трагичного события в воскресенье вечером все мы задаемся схожими вопросами. Вы спрашиваете себя, решитесь ли вы пойти на концерт Селин Дион всего через два дня после кошмара. А я спрашиваю себя, способна ли я провести шоу. Должна ли я устраивать шоу через два дня после этого кошмара? Ответы на эти вопросы дать непросто", - заметила певица.

Она возобновила выступления, чтобы "продемонстрировать любовь и поддержку тем, кого коснулась" трагедия. "В воскресенье мы потеряли слишком много прекрасных, невинных душ, еще большее количество людей охвачены состраданием. Этим вечером мы покажем этим семьям, что поможем им и поддержим их в час огромной утраты", - подчеркнула певица. "Им потребуется много любви, огромное количество эмоциональной поддержки и существенная финансовая помощь", - сказала она.

Дебютный альбом певицы, родившейся 30 марта 1968 года в канадской провинции Квебек в семье музыкантов, вышел в свет, когда ей было всего тринадцать лет. Он включал песни только на французском языке. Ее первый англоязычный диск появился в 1990 году. В триумфе молодой вокалистки особую роль сыграл альбом с песней из кинофильма "Титаник" (Titanic, 1997 г.). Он разошелся тиражом в 30 миллионов экземпляров.

Пожертвования на нужды пострадавших в Лас-Вегасе стекаются в общественный фонд GoFundMe, основанный в понедельник председателем административной комиссии округа Кларк в Неваде Стивеном Сисолаком. Он возглавляет комиссию в составе семи человек, которые избираются на двухпартийной основе на срок четыре года и отвечают за административную поддержку органа исполнительной власти округа.

Общий объем собранных пожертвований на эти цели превысил $9 млн. Одними из первых свои средства перечислили глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт ($1 млн), американский футбольный клуб "Окленд райдерс", боксер Майк Тайсон, рокер Кид Рок и дуэт The Chainsmokers.

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