В Екатеринбурге впервые выставят портрет императрицы Марии Федоровны из собрания Эрмитажа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Портрет императрицы Марии Федоровны, написанный Иваном Крамским в 1881 году и хранящийся в Петербурге в Государственном Эрмитаже, впервые выставят в Екатеринбурге 14 октября, где пройдут Дни Эрмитажа. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

"Ключевым событием Дней Эрмитажа в Екатеринбурге станет открытие 14 октября выставки одной картины из богатейшего музейного собрания - "Портрета императрицы Марии Федоровны" художника Ивана Крамского. Эта картина была создана по заказу императора Александра III в июле 1881 года - всего за несколько месяцев до восшествия императрицы на престол", - сообщили в пресс-службе музея.

В Эрмитаже картина оказалась в 1918 году и долгое время была неизвестна специалистам. "До революции портрет Марии Федоровны принадлежал императорской семье и находился в Аничковом дворце в Петербурге, в Эрмитаже он оказался в 1918 году. Его серьезная реставрация завершилась в 2004 году, тогда он впервые был продемонстрирован на выставке "Фрейлины и кавалерственные дамы" в Государственном историческом музее в Москве. На Урале это эрмитажное полотно представят впервые", - сообщили в пресс-службе.

Дни Эрмитажа пройдут в Екатеринбурге во второй раз с 14 по 20 октября. Научные сотрудники Эрмитажа прочтут лекции о коллекционной деятельности императорской фамилии, проведут мастер-класс по хранению, реставрации и консервации произведений графики.

"Будет открыт кинотеатр виртуальной реальности, где зрители увидят фильм "Эрмитаж. Погружение в историю с Константином Хабенским". Также будет представлен пилотный проект "Зал Юпитера", разработанный Центром виртуальной реальности КРОК и не имеющий аналогов в мировой музейной практике. Это цифровая копия Зала Юпитера в Государственном Эрмитаже", - сообщили в музее.

Свердловск (ныне Екатеринбург) занимает особое место в истории Эрмитажа. После начала Великой Отечественной войны, в июле 1941 года, сюда были эвакуированы из Ленинграда (ныне Петербург) более 1 млн экспонатов из коллекции Эрмитажа, в здании Свердловской картинной галереи они хранились на протяжении всей войны. В октябре 1945 года ценности были возвращены в Ленинград, однако в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску было подарено более 200 спасенных предметов. В 2018 году в Екатеринбурге планируют начать строительство культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал".