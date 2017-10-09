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AFP: умер актер Жан Рошфор

Культура
9 октября, 12:47 UTC+3

Актеру было 87 лет, сообщает агентство

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Материал из 1 страницы
Жан Рошфор

Жан Рошфор

© EPA/IAN LANGSDON

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Французский актер Жан Рошфор скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщило в понедельник  Agence France-Presse.

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