Концерт Дениса Мацуева и выставка Даши Намдакова пройдут в Москве в Дни Иркутской области

ИРКУТСК, 9 октября. /ТАСС/. Ряд культурные мероприятий, включая концерт пианиста Дениса Мацуева и выставку работ художника Даши Намдакова, состоятся на этой неделе в ходе Дней Иркутской области в Москве, посвященных юбилею региона. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба иркутского правительства.

"Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии, Иркутский академический драматический театр Охлопкова, художники, писатели и народные мастера выступят в Москве в рамках Дней Иркутской области. Они состоятся с 9 по 16 октября и приурочены к 80-летию основания региона, датой которого является 27 сентября 1937 года", - говорится в сообщении.

С участием иркутского губернаторского симфонического оркестра в Москве пройдут два концерта. 11 октября в Московском доме композиторов оркестр выступит вместе с ансамблем русских народных инструментов "Байкал-квартет", 13 октября - в Московском международном Доме музыки с народным артистом России Денисом Мацуевым.

Живопись, скульптура и декоративно-прикладное искусство иркутских мастеров будет представлено на трех площадках - более 100 произведений будут доступны для публики в экспозиции "Земля у Байкала" выставочном зале Союза художников России. "В составе выставки иркутских художников представлены новые работы всемирно известного скульптора, заслуженного художника Республики Бурятия Даши Намдакова. 12 октября на выставке "Земля у Байкала" будет презентован альбом-каталог "Художники Иркутской области", - отметили в пресс-службе.

14 октября в Московском музее-заповеднике "Коломенское" состоится открытие планшетной выставки "Свет истины несущий людям…", посвященной 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова). Юбилей святителя, известного как апостол Сибири и Америки, широко отмечался в Сибири и на Дальнем Востоке в сентябре этого года. Еще одна выставка - Наш Байкал" - будет работать в здании Госдумы, там представят народные художественные промыслы и ремесла Иркутской области.

В программе проведения Дней Иркутской области в Москве два театральных спектакля. 15 октября состоится большой вечер, посвященный 80-летию со дня рождения драматурга Александра Вампилова, под руководством народного артиста России Александра Калягина с показом премьерного спектакля "Утиная охота" в постановке режиссера Владимира Панкова. 16 октября в Государственном академическом Малом театре будет показан спектакль Иркутского академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова по пьесе В. Г. Распутина "Прощание с Матерой".