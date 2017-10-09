Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Концерт Дениса Мацуева и выставка Даши Намдакова пройдут в Москве в Дни Иркутской области

Культура
9 октября, 13:51 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 9, октября. /ТАСС

Ряд мероприятий, приуроченных к юбилею Иркутской области, состоится в столице с 9 по 16 октября

Поделиться
Материал из 1 страницы
Денис Мацуев

Денис Мацуев

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ИРКУТСК, 9 октября. /ТАСС/. Ряд культурные мероприятий, включая концерт пианиста Дениса Мацуева и выставку работ художника Даши Намдакова, состоятся на этой неделе в ходе Дней Иркутской области в Москве, посвященных юбилею региона. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба иркутского правительства.

"Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии, Иркутский академический драматический театр Охлопкова, художники, писатели и народные мастера выступят в Москве в рамках Дней Иркутской области. Они состоятся с 9 по 16 октября и приурочены к 80-летию основания региона, датой которого является 27 сентября 1937 года", - говорится в сообщении.

С участием иркутского губернаторского симфонического оркестра в Москве пройдут два концерта. 11 октября в Московском доме композиторов оркестр выступит вместе с ансамблем русских народных инструментов "Байкал-квартет", 13 октября - в Московском международном Доме музыки с народным артистом России Денисом Мацуевым.

Живопись, скульптура и декоративно-прикладное искусство иркутских мастеров будет представлено на трех площадках - более 100 произведений будут доступны для публики в экспозиции "Земля у Байкала" выставочном зале Союза художников России. "В составе выставки иркутских художников представлены новые работы всемирно известного скульптора, заслуженного художника Республики Бурятия Даши Намдакова. 12 октября на выставке "Земля у Байкала" будет презентован альбом-каталог "Художники Иркутской области", - отметили в пресс-службе.

14 октября в Московском музее-заповеднике "Коломенское" состоится открытие планшетной выставки "Свет истины несущий людям…", посвященной 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова). Юбилей святителя, известного как апостол Сибири и Америки, широко отмечался в Сибири и на Дальнем Востоке в сентябре этого года. Еще одна выставка - Наш Байкал" - будет работать в здании Госдумы, там представят народные художественные промыслы и ремесла Иркутской области.

В программе проведения Дней Иркутской области в Москве два театральных спектакля. 15 октября состоится большой вечер, посвященный 80-летию со дня рождения драматурга Александра Вампилова, под руководством народного артиста России Александра Калягина с показом премьерного спектакля "Утиная охота" в постановке режиссера Владимира Панкова. 16 октября в Государственном академическом Малом театре будет показан спектакль Иркутского академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова по пьесе В. Г. Распутина "Прощание с Матерой".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Иркутская область
Персоны
Мацуев, Денис Леонидович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Группу студентов РУДН задержали в Москве за фото, сделанное с квадрокоптера
2
Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова
3
AFP: умер актер Жан Рошфор
4
Президент Киргизии отменил визит в Сочи
5
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
6
Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках систем С-400
7
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
Темы дня
Новости партнеров
Реклама