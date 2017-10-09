Меньшов, Хотиненко и Попогребский представят свои фильмы на молодежном фестивале в Сочи

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Режиссеры Владимир Меньшов, Владимир Хотиненко и Алексей Попогребский представят свои фильмы на Международном молодежном кинофоруме, который пройдет в рамках культурной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) 2017 в Сочи. Об этом в понедельник сообщили организаторы кинофорума.

На образовательной площадке Kino/Camp отечественные кинематографисты проведут лекции и мастер-классы. В частности, обладатель премии "Оскар", режиссер Владимир Меньшов покажет свой фильм "Москва слезам не верит", и участники форума смогут задать ему вопросы. Режиссер Владимир Хотиненко представит картину "Наследники" и подробно расскажет о работе в российском кино и на телевидении.

В свою очередь, Алексей Попогребский, чьи фильмы получали призы "Кинотавра", Московского международного кинофестиваля и Берлинале, поделится своим первым опытом в сериальном производстве и покажет один из эпизодов "Оптимистов".

На форуме также пройдут творческие встречи со специалистами по визуальным эффектам Арманом Яхиным и Дмитрием Шехавцовым, киноведом Всеволодом Коршуновым, креативным продюсером российского подразделения Disney, режиссером Владимиром Грамматиковым.

Генеральный продюсер Международного молодежного кинофорума ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов Константин Нафиков отметил, что ключевым событием форума станет вручение премии TransformNation Film Award молодым кинематографистам.

"Мы подготовили большую программу кинопоказов и презентаций, чтобы гости и участники фестиваля молодежи и студентов могли понять, как развивается отечественный и зарубежный кинематограф, а также увидели для себя перспективы работать в кино и освоили новые навыки", - поделился он.

Программа форума

На форуме будет работать несколько блоков. В частности, программа Russian cinema включает в себя кассовые российские кинохиты последних лет и новые масштабные фильмы от ведущих представителей отечественной киноиндустрии. Это такие ленты, как "Гоголь. Начало", "Вий 3D", "Притяжение", "Салют-7", "Последний богатырь". Их представят режиссеры Егор Баранов, Федор Бондарчук, Владимир Грамматиков и продюсер Алексей Петрухин.

В программе Welcome to Russia будут показаны документальные фильмы о России, ее уникальной природе, достижениях известных людей и истории нашей страны. Зрители смогут увидеть официальный фильм Олимпиады в Сочи "Кольца мира" Сергея Мирошниченко, призера Московского международного кинофестиваля, "24 снега" Михаила Барынина, проект "Цвет нации" Сергея Нурмамеда и Леонида Парфенова, а также новую работу Сергея Ястржембского "Люди и тигры".

Также в рамках специального блока Russian Film Festival Map состоится презентация российских кинофестивалей, где участникам форума расскажут о проводимых на территории России фестивалях анимации, документального кино, экологического кино, семейных фильмов и многих других.

С новейшими технологиями посетители смогут ознакомиться в специальной VR-секции, где будут представлены новые российские и зарубежные короткометражные фильмы, снятые в формате 360.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад- карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе 10 тыс. иностранцев. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 180 стран мира.

В первые дни фестиваля 2 тыс. иностранных гостей посетят 15 субъектов РФ в рамках региональной программы, которая предусмотрена впервые в истории фестивалей.

Ранее ВФМС проходили в Москве дважды: в 1957 и 1985 годах. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году стал крупнейшим за всю историю движения, в нем приняли участие свыше 34 тыс. молодых людей из более чем 100 стран мира.