Выставке рисунков Климта и Шиле в Москве присвоили возрастной ценз 18+

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Выставка графических работ крупнейших представителей австрийского искусства начала XX века Густава Климта и Эгона Шиле, которая откроется в ГМИИ имени Пушкина 10 октября, рекомендована для лиц старше 18 лет. Об этом в понедельник сообщила журналистам на специальном показе экспозиции директор музея Марина Лошак.
"Это нужно для того, чтобы посетители задумались о том, как рассказать об этом искусстве или не рассказывать вовсе своим детям", - сказала директор музея. Она также добавила, что творчество и биография Шиле (художник сидел в тюрьме за порнографию) связаны с острыми вещами, которые имеет смысл маркировать, для того, чтобы посетители музея были подготовлены и знали, что "их ждут не только радости, но и специфические ощущения".
Несмотря на это, по словам Лошак, москвичи смогут увидеть беспрецедентную коллекцию из собрания австрийского музея Альбертина не только по количеству, но и по качеству рисунков.
На первой в России масштабной выставке произведений Климта и Шиле будет показано около 100 листов из собрания венского музея Альбертина - 47 работ Густава Климта и 49 - Эгона Шиле. Все они относятся к разным периодам творчества художников и представляют разные типы рисунка - этюды фигур, связанные с живописными работами, портреты и самостоятельные этюды обнаженной женской модели.
"Подобные работы на бумаге не могут экспонировать часто и долго на свету. Поэтому три месяца резерва, отданные Москве для выставки рисунков Климта и Шиле, - привилегия, которую трудно оценить и нужно воспользоваться ей в полной мере", - сказал ведущий научный сотрудник Отдела искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина, куратор проекта Виталий Мишин.
Выставка рисунков Густава Климта и Эгона Шиле проходит в рамках года туризма Россия - Австрия 2017, который зимой был анонсирован в Вене. Она будет доступна посетителям до 14 января 2018 года.