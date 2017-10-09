Дагестанский ансамбль "Лезгинка" завершил гастроли по Иерусалиму, Вифлеему и Рамалле

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Академический ансамбль "Лезгинка" из Дагестана завершил в понедельник гастроли по Палестине, выступления коллектива в Иерусалиме, Вифлееме и Рамалле посмотрели более 5 тыс. зрителей. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь ансамбля Сэдэф Тавердова.

"Гастроли дагестанского ансамбля "Лезгинка" в Палестине длились с 6 по 9 октября, 50 артистов ансамбля дали три концерта в Рамалле, Вифлееме и Иерусалиме, где выступления коллектива увидели около 5 тыс. жителей Палестины", - сказала Тавердова.

По ее словам, впервые коллектив выступил в Палестине восемь лет назад.

Сейчас гастроли прошли в рамках Дней Российской Федерации в Палестине при содействии Росконцерта. "В гастрольную программу вошли танцы из золотого фонда ансамбля - "В горном ауле", в котором на канате выступает канатоходец, а также "Приветственная лезгинка", "Парная лезгинка", "Рутульский танец", "Танец барабанов", "Горский танец" и "Нежность", - рассказала она.

По словам Тавердовой, после гастролей в Палестине ансамбль сразу отправится в гастроли по России, запланированы концерты 11 октября во Владимире и 13 октября в Санкт-Петербурге в рамках творческого проекта "Россия навека". "До конца года "Лезгинка" еще побывает на гастролях в Болгарии, тур намечается в декабре", - сообщила она.

Государственный академический ансамбль танца "Лезгинка" создан в 1958 году, в его состав входят артисты 33 народностей Дагестана и других регионов Северного Кавказа. В репертуаре коллектива более 100 танцев народов Дагестана, Кавказа и других регионов России. За почти 60 лет своего существования ансамбль побывал на гастролях в 65 странах, стал победителем 48 фестивалей фольклорного танца среди профессиональных коллективов.