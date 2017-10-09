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Запланировано выступление хора Сикстинской капеллы в Москве

Культура
9 октября, 17:26 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 9, октября. /ТАСС

Последний раз хор выступал в столице в 2014 году на праздничном концерте в честь именин патриарха Кирилла

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Хор Сикстинской капеллы

Хор Сикстинской капеллы

© REUTERS/Alessandro Bianchi

ОРЕНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Хор Сикстинской капеллы планирует выступить в Москве, сообщил посол Ватикана (апостольский нунций) в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре на встрече с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом в понедельник в Оренбурге.

"Ватикан одобряет межкультурный обмен с Россией. В Третьяковской галерее намечена выставка Ватиканской библиотеки, планируется приезд в Москву Сикстинской капеллы", - сказал посол, не уточнив дату готовящегося выступления.

Он также предложил наладить культурный обмен с Оренбургской областью. В Оренбург посол прилетел на празднование 170-летия Оренбургской католической церкви Божией Матери Лоретанской.

"У России и Италии широкое поле для наращивания дружественных отношений", - отметил на встрече Берг и поддержал идею культурного обмена.

Хор Сикстинской капеллы последний раз выступал в Москве в мае 2014 года на праздничном концерте в Большом зале Московской консерватории в честь именин патриарха Кирилла. Кульминацией торжества стало совместное выступление Московского Синодального хора, певчих Папской Сикстинской капеллы и Большого симфонического оркестра под управлением Владимира Федосеева.

Ранее сообщалось, что выставку "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо", которая проходила в Третьяковской галерее с 25 ноября 2016 года по 1 марта 2017 года, посетили более 163 тыс. человек. В коллекции Пинакотеки Ватикана - около 470 полотен. В Москву привезли десятую часть экспозиции музея.

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