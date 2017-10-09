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Недели российского кино в ноябре-декабре пройдут в Париже и Берлине

Культура
9 октября, 19:35 UTC+3 ВАЛЛЕТТА /Мальта/ 9, октября. /ТАСС

Сопродюсер Григорий Подземельный рассказал также, что в этом году Неделя российского кино впервые проходит в столице Мальты Валетте

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ВАЛЛЕТТА /Мальта/, 9 октября. /ТАСС/. Недели российского кино, в программу которых войдут лучшие отечественные фильмы, в ноябре-декабре пройдут в Париже и в Берлине. Об этом ТАСС рассказал в понедельник сопродюсер Недель российского кино в разных странах мира, генеральный директор компании "Интерфест" Григорий Подземельный.

Генеральный продюсер этих проектов - Ренат Давлетьяров.

"В Париже неделя пройдет с 8 по 15 ноября, она будет уже пятнадцатой по счету, - сказал продюсер. - А с 27 ноября по 2 декабря неделя российского кино по традиции состоится в Берлине". Программы мероприятий пока уточняются.

Продюсер также с 4 октября впервые проводит Неделю российского кино в мальтийской столице - городе Валлетта. Показы при поддержке Министерства культуры РФ организованы в рамках празднования 50-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Мальта.

"На Мальте раньше не приходилось делать Неделю российского кино, прежде всего это была инициатива Министерства культуры РФ, - отметил продюсер. - Изначально были небольшие опасения: как примут на Мальте российское кино, пойдут ли люди на показы. Но полные залы в кинотеатре доказывают, что публике это нужно".

По словам Подземельного, 25-30% зрителей составляют местные студенты и люди, которые интересуются кино. Он добавил, что организаторы "старались представить разножанровые картины, наиболее яркие премьеры, интересные дебютные работы".

В программу вошли картины последних двух лет: "Большой" Валерия Тодоровского, "Жги!" Кирилла Плетнева, "Рок" Ивана Шахназарова, "Огни большой деревни" Ильи Учителя, "Зеленая карета" Олега Асадулина. Кроме того, в программу включен фильм "Иуда" Андрея Богатырева, снимавшийся на Мальте.

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