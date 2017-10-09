Гуцериев: в Москве построят новый киноконцертный зал на 25 тыс. мест

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Американская компания AEG, устроитель музыкальной премии Grammy, совместно с российскими бизнесменами построит новый киноконцертный зал в Москве на 25 тыс. зрителей. Об этом сообщил в понедельник российский предприниматель, член Академии российской музыки Михаил Гуцериев.
"Сегодня подписан договор, и 12 октября в Сколкове начинается строительство киноконцертного зала. У нас будет киноконцертный зал на 4 тыс. мест автомобильных, подземный и наземный гаражи. Сможем проводить мероприятия до 25 тыс. человек", - сказал Гуцериев.
Он подчеркнул, что управление залом в первого дня примет компания AEG, работающая с Grammy в США и "О2 Арена" в Лондоне. "Известная компания, которая управляет всеми крупными киноконцертами залами и проводит эти мероприятия", - отметил бизнесмен.
По его словам, строительство, половину которого согласились профинансировать российские предприниматели, займет два года. Земля под новый зал уже выделена. На закладку первого камня в четверг приедут президенты AEG и "Цирка дю Солей".
"Это позволит привезти в Москву больше новых артистов, собрать больше артистов на одной сцене", - заметил основатель музея Grammy Боб Сантелли.