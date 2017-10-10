Первый канал покажет фильм "Тайная война" о разведчике Киме Филби

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Первый канал 10 и 11 октября покажет двухсерийный фильм "Тайная война" о разведчике Киме Филби. Документальный проект подготовлен при поддержке Службы внешней разведки РФ, сообщили в пресс-службе телеканала.

"Фильм создан совместно с пресс-бюро СВР, - отметили в пресс-службе Первого. - Благодаря 30-летней работе Кима Филби на разведку СССР, мир стал таким, каким мы знаем его сегодня. Филби отметился почти во всех эпохальных событиях первой половины ХХ века, главное из которых - победа союзников над фашистской Германией".

В фильме использованы мемуары Филби "Моя тайная война". Вдова Кима Филби - Руфина Пухова-Филби рассказала о ранее неизвестных обстоятельствах жизни разведчика.

В съемках ленты, сообщает пресс-служба, приняли участие глава пресс-бюро СВР Сергей Иванов, ветеран СВР, ученик Филби Юрий Кобаладзе и многие другие.

Среди десятков операций, проведенных Филби, напомнили в пресс-службе, - передача данных, которые позволили советским войскам одержать победу на Курской дуге. Многие геополитические процессы после 1945 года - результат переданной Филби информации о политических планах Великобритании и США.

Из биографии

Гарольд Адриан Рассел Филби получил прозвище "Ким" в честь героя одноименного романа Редьярда Киплинга. Филби - наиболее известный член "Кембриджской пятерки", самой успешной агентурной группы в истории советской разведки.

В 1934 году он начинает сотрудничать с советской нелегальной разведкой. Во время гражданской войны в Испании Филби работал спецкором английской газеты The Times. На Пиренейском полуострове он пишет военные репортажи и выполняет задания советской разведки.

После возвращения в Лондон поступает в SIS (Secret Intelligence Service - Секретную разведывательную службу) Великобритании. В течение короткого времени Филби становится заместителем начальника контрразведки, а затем руководителем 9-го отдела SIS, который занимался противодействием советской и коммунистической деятельности в Великобритании.

Значение информации, которую советская разведка получала от Кима Филби, невозможно переоценить. В 1963 году разведчика по нелегальным каналам переправляют в СССР. Там он знакомится с Руфиной Ивановной Пуховой и женится на ней.

Четверть века, проведенные Филби в СССР, были активным продолжением его службы в советской разведке. Он выступал в роли консультанта и аналитика в вопросах, касающихся организации противодействия западным спецслужбам.

Умер Ким Филби в Москве в 1988 году. Похоронен на Кунцевском кладбище.