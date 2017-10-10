Посол РФ заявил, что неделя российского кино прошла на Мальте успешно

ВАЛЛЕТТА /Мальта/, 10 октября. /ТАСС/. Неделя российского кино, которая началась на Мальте 4 октября, завершается во вторник в городе Валлетта. Вечером зрители, среди которых представители дипкорпуса, увидят фильм "Большой" Валерия Тодоровского.

"Неделя российского кино прошла успешно, и подтвердила, что интерес к российскому искусству, действительно, огромный", - сообщил ТАСС чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Мальта Владимир Малыгин.

Он напомнил, что показы, которые проводятся при поддержке Министерства культуры РФ, организованы в рамках празднования 50-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Россией и Мальтой.

"Посольство также принимало участие в организации недели", - добавил Малыгин, отметив, что акцию поддерживал и Российский центр науки и культуры. Посол напомнил, что к юбилейной дате летом был приурочен показ еще одного проекта - российско-мальтийского спектакля "Хрустальный дворец" про эпоху императрицы Анны Иоанновны. В постановке, которую показали 21 июля в бывшем госпитале Мальтийского ордена, участвовали солисты Большого театра, российские артисты, Мальтийский филармонический оркестр и другие коллективы страны. "Успех огромный, надеюсь, сотрудничество будет продолжено", - сказал посол.

Что касается планов на будущее, то, по словам Малыгина, на Мальту постоянно приезжают артисты из России, и 2017 год не стал исключением. В частности, вскоре на Мальте выступит пианист Юрий Розум. Посол добавил, что "к счастью, санкции не влияют на развитие двусторонних отношений в области культуры".

В программу Недели российского кино вошли картины последних двух лет: "Жги!" Кирилла Плетнева, "Карп отмороженный" Владимира Котта, "Рок" Ивана Шахназарова, "Огни большой деревни" Ильи Учителя, "Зеленая карета" Олега Асадулина. Кроме того, в программу был включен фильм "Иуда" Андрея Богатырева, снимавшийся на Мальте.