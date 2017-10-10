В Мурманске вышла книга, посвященная "арктическому следу" в творчестве русских писателей

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МУРМАНСК, 10 октября. /ТАСС/. Книга о российских писателях и журналистах, в том числе таких известных, как Венедикт Ерофеев и Даниил Гранин, на чье творчество повлияло посещение Хибин, вышла в свет в Мурманской области, рассказали во вторник ТАСС в областной научной библиотеке.
Издание "Литературные Хибины: энциклопедический справочник. 1835-2015" включает биографию и библиографический список трудов и публикаций 1270 российских и иностранных авторов, которые с 1835 по 2015 годы писали художественные произведения или научно-популярные очерки о Кировске и Апатитах.
"Это уникальная книга, которая рассказывает о "хибинском следе" в творчестве многих литераторов, в том числе очень известных", - сказали в библиотеке.
Автор издания - Евгений Шталь - житель Кировска, библиограф и краевед, создатель музея писателя Венедикта Ерофеева. Он является постоянным автором научно-популярного и информационного журнала "Тиетта" Кольского научного центра Российской академии наук.
Его новая книга - результат десятилетнего кропотливого труда. Биографические сведения о большом количестве авторов, побывавших в Хибинах, опубликованы впервые. В ней собрана информация о связи с Кольским Севером творчества журналиста Бориса Левитеса, кинорежиссера Романа Кармена и многих других.