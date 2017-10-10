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В России снимут художественные фильмы о кавказских героях

Культура
10 октября, 12:58 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 10, октября. /ТАСС

Высокобюджетные картины о сыне имама Шамиля Джамалуддине и герое ВОВ Ханпаше Нурадилове выйдут на экраны в конце 2018 - начале 2019 года

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ГРОЗНЫЙ, 10 октября. /ТАСС/. Художественные фильмы о герое Великой Отечественной войны Ханпаше Нурадилове и сыне имама Шамиля Джамалуддине снимут в России при поддержке Министерства культуры РФ и Московского кавказского клуба. Планируется, что в широком прокате картины появятся в начале 2019 года, сообщил ТАСС руководитель клуба Шамиль Джафаров на форуме "Российский Кавказ" в Грозном.

"Это будет широкий прокат, выделено целевое финансирование, фильмы высокобюджетные. Запуск производства уже начался, выбраны режиссеры, проходят кастинги. Съемки планируются на начало следующего года, я предпочел бы, чтобы мы снимали и в Чеченской республике и Дагестане, что-то будет сниматься в Санкт-Петербурге. Оптимистичный прогноз - прокат в конце 2018 года, но скорее всего, в начале 2019 года", - сказал он.

По словам Джафарова, Министерство культуры РФ поддержало в 2017 году производство обоих фильмов. "Один проект - это история сына имама Шамиля Джамалуддина (предварительное название "Аманат", - прим. ТАСС), историческая драма. Второй проект - "Высота 220", о том, как героически сражался и погиб Ханпаша Нурадилов", - отметил руководитель клуба.

Оба фильма снимут режиссеры из Санкт-Петербурга - "Высоту 220" Леонид Пляскин, а фильм "Аманат"  - Антон Сиверс. Планируется, что съемки будут проходить в Дагестане, Чечне, Санкт-Петербурге.

Ханпаша Нурадилов - Герой Советского Союза, уничтоживший свыше 920 фашистских захватчиков, погиб в сентябре 1942 года в ходе Сталинградской битвы. Сын имама Шамиля Джамалуддин был выдан своим отцом в качестве аманата (заложника) в знак преданности России.

"Восстановление пантеона таких героев, как Ханпаша, - это дополнительный импульс духовно-патриотическому воспитанию нашей молодежи. Я искренне надеюсь, что мы будем продолжать делать национальное кино, кино о кавказцах", - отметил на форуме Джафаров.

О форуме

10-11 октября в Грозном проходит политологический форум "Российский Кавказ". В рамках форума эксперты обсуждают вопросы этноконфессиональных отношений, социально-политических реформ в зеркале северокавказского региона, миграционные процессы и многое другое.

В числе почетных гостей форума ожидаются руководитель ФАДН России Игорь Баринов, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, глава Ростуризма Олег Сафонов, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, главы регионов СКФО и ЮФО.

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