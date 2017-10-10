Чеченский ансамбль "Вайнах" отправится на гастроли к 200-летию города Грозного

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Чеченский государственный ансамбль танца "Вайнах" в рамках творческого проекта "Из Грозного с любовью" и по программе празднования 200-летия Грозного отправится в гастрольный тур по пяти городам - столицам Грузии, Армении, Азербайджана, а также Санкт-Петербургу и Москве. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь коллектива Фатима Мутаева.

"В рамках творческого проекта "Из Грозного с любовью" и по программе празднования 200-летия Грозного чеченский ансамбль танца "Вайнах" выступит в трех столицах государств ближнего зарубежья - в Баку, Тбилиси и Ереване, а также двух столицах России - в Санкт-Петербурге и Москве", - сказала Мутаева.

Она уточнила, что гастроли начнутся 11 ноября в Баку и завершатся 4 декабря в Москве. "С 11 по 14 ноября планируем выступления в Баку, с 15 по 18 ноября - в Тбилиси, с 19 по 22 - в Ереване. Затем ансамбль вернется в Россию, где в Санкт-Петербурге мероприятия пройдут с 23 по 26 ноября. Завершится тур в Москве выступлениями с 27 ноября по 4 декабря", - уточнила она.

По ее словам, в каждом городе в течение трех дней пройдут концерты ансамбля "Вайнах", мастер-классы и творческие встречи его артистов с жителями, совместные выступления с местными танцевальными коллективами, а также различные выставки - фотографий Грозного, книг чеченских писателей и поэтов, картин современных художников республики, изделий ее мастеров декоративно-прикладного искусства. "Будут организованы импровизированные танцевальные площадки, где все смогут научиться танцевать лезгинку", - уточнила Мутаева.

Грозный основан в 1818 году, сегодня это один из крупных городов Северного Кавказа с населением около 300 тыс. человек, празднование его 200-летия состоится 5 октября 2018 года, на что выделено более 271 млн рублей, в том числе 258 млн рублей из федерального бюджета. Запланировано около 50 мероприятий, в том числе фестивали, конкурсы, форумы, а также реставрация зданий и объектов культурного наследия.

Чеченский государственный ансамбль танца "Вайнах" создан в 1939 году как ансамбль песни и танца, в нем начинал свой творческий путь самый знаменитый танцор республики - народный артист СССР, Герой Социалистического Труда Махмуд Эсамбаев. За 78 лет своей истории коллектив дважды останавливал деятельность, во время депортации чеченцев и ингушей в 1944 году и в период военных действий в 1999-2000 годах. Награжден многими званиями, является кавалером ордена имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Кадырова, кавалером ордена "Золотая звезда высшей степени" Иорданского Хашимитского Королевства, лауреатом премии правительства Российской Федерации.