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Сталлоне будет режиссером и продюсером продолжения спин-оффа "Рокки"

Культура
10 октября, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Актер отметил, что ждет работы с "невероятно талантливым" Майклом Бакари Джорданом

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Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне

© EPA/CLAUDIO ONORATI

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Актер и режиссер Сильвестр Сталлоне снимет и спродюсирует продолжение ленты "Крид: Наследие Рокки", спин-оффа "Рокки". Об этом во вторник сообщил сам актер на своей странице в Instagram.

Как заявил Сталлоне, он ждет режиссерской и продюсерской работы с "невероятно талантливым" Майклом Бакари Джорданом. "Еще один раунд!!" - добавил актер в Instagram.

Сталлоне, родившийся в Нью-Йорке в 1946 году в семье сицилийского иммигранта, за свою творческую карьеру снялся более чем в 50 фильмах. Больше всего он известен ролями в киноэпопеях "Рокки" (Rocky) и "Рэмбо" (Rambo). Фильм про боксера, добившегося успеха, был удостоен кинопремии "Оскар" в трех номинациях, в том числе за лучшую режиссуру.

В 2016 году Сталлоне за исполнение роли боксера Рокки Бальбоа в фильме "Крид: Наследие Рокки" был удостоен кинопремии "Золотой глобус".

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