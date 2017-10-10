Сталлоне будет режиссером и продюсером продолжения спин-оффа "Рокки"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Актер и режиссер Сильвестр Сталлоне снимет и спродюсирует продолжение ленты "Крид: Наследие Рокки", спин-оффа "Рокки". Об этом во вторник сообщил сам актер на своей странице в Instagram.

Как заявил Сталлоне, он ждет режиссерской и продюсерской работы с "невероятно талантливым" Майклом Бакари Джорданом. "Еще один раунд!!" - добавил актер в Instagram.

Сталлоне, родившийся в Нью-Йорке в 1946 году в семье сицилийского иммигранта, за свою творческую карьеру снялся более чем в 50 фильмах. Больше всего он известен ролями в киноэпопеях "Рокки" (Rocky) и "Рэмбо" (Rambo). Фильм про боксера, добившегося успеха, был удостоен кинопремии "Оскар" в трех номинациях, в том числе за лучшую режиссуру.

В 2016 году Сталлоне за исполнение роли боксера Рокки Бальбоа в фильме "Крид: Наследие Рокки" был удостоен кинопремии "Золотой глобус".