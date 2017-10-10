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Сыгравший Николая II актер пропустит премьеру "Матильды" из соображений безопасности

Культура
10 октября, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Ларс Айдингер добавил, что не ожидал такой бурной полемики вокруг картины

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Немецкий актер Ларс Айдингер, сыгравший Николая II в фильме "Матильда" режиссера Алексея Учителя, не будет присутствовать на премьере картины из соображений безопасности. Об этом он рассказал во вторник в интервью агентству dpa.

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"Я боюсь, что мне кто-нибудь причинит вред или нападет на меня", - прокомментировал Айдингер свой отказ приехать в Москву.

Он также добавил, что критика фильма вызвала у него сильное удивление.

"Такого мы не ожидали. Мы хотели снять фильм в первую очередь для того, чтобы по достоинству [изобразить] фигуру Николая II, а не дискредитировать или скомпрометировать его. Мы также не хотели никого провоцировать или уязвлять, совсем наоборот. Мы проявили очень уважительное отношение к этой истории, мы описали его с человеческой точки зрения, со всеми его ошибками", - заявил он агентству.

Актер отметил, что считает такую ожесточенную критику картины неоправданной и нерациональной. "Это меня пугает, эти люди еще даже не видели фильма. В нем нет никаких провокационных сцен, есть любовная сцена, но в ней ничего не показано явно", - подчеркнул Айдингер. В конце концов, актер добавил, что очень гордится фильмом, а критики после просмотра "Матильды" могут все же изменить свое мнение о картине.

Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшейся ранее дискуссией, возникавшей по инициативе депутата Госдумы Натальи Поклонской. Депутат добивается, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Фильм выходит на экраны 26 октября.

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Ситуация вокруг фильма "Матильда"
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Учитель, Алексей Ефимович Поклонская, Наталья Владимировна
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