Первый канал покажет фильм "Тайная война" о легендарном советском разведчике Филби

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Первый канал 10 и 11 октября покажет двухсерийный фильм "Тайная война" о легендарном разведчике Киме Филби (1912-1988). Документальный проект подготовлен при поддержке Службы внешней разведки (СВР) РФ, сообщили в пресс-службе телеканала.
"Фильм создан совместно с пресс-бюро СВР, - отметили в пресс-службе Первого. - Благодаря 30-летней работе Кима Филби на разведку СССР, мир стал таким, каким мы знаем его сегодня. Филби отметился почти во всех эпохальных событиях первой половины ХХ века, главное из которых - победа союзников над фашистской Германией".
В фильме использованы мемуары Филби "Моя тайная война". Вдова Кима Филби - Руфина Пухова-Филби рассказала о ранее неизвестных обстоятельствах жизни разведчика.
В съемках ленты, сообщает пресс-служба, приняли участие глава пресс-бюро СВР Сергей Иванов, ветеран СВР, ученик Филби Юрий Кобаладзе и многие другие.
Среди десятков операций, проведенных Филби, напомнили в пресс-службе, - передача данных, которые позволили советским войскам одержать победу на Курской дуге. Успех во многих геополитических процессах после 1945 года - не в последнюю очередь результат переданной Филби информации о политических планах Великобритании и США.
Гарольд Адриан Рассел Филби получил прозвище "Ким" в честь героя одноименного романа Редьярда Киплинга. Филби - наиболее известный член "Кембриджской пятерки", самой успешной агентурной группы в истории советской разведки.
В 1934 году он начинает сотрудничать с советской нелегальной разведкой. Во время гражданской войны в Испании Филби работал спецкором английской газеты The Times. На Пиренейском полуострове он пишет военные репортажи и выполняет задания советской разведки.
После возвращения в Лондон поступает в SIS (Secret Intelligence Service - Секретную разведывательную службу) Великобритании. В течение короткого времени Филби становится заместителем начальника контрразведки, а затем руководителем 9-го отдела SIS, который занимался противодействием советской и коммунистической деятельности в Великобритании.
Значение информации, которую советская разведка получала от Кима Филби, невозможно переоценить. В 1963 году разведчика по нелегальным каналам переправляют в СССР. Там он знакомится с Руфиной Ивановной Пуховой и женится на ней.
Четверть века, проведенные Филби в СССР, были активным продолжением его службы в советской разведке. Он выступал в роли консультанта и аналитика в вопросах, касающихся организации противодействия западным спецслужбам.
Умер Ким Филби в Москве в 1988 году. Похоронен на Кунцевском кладбище.