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Ингушетия начала прием заявок на участие в IV междугородном кинофестивале "Золотая башня"

Культура
10 октября, 17:53 UTC+3 МАГАС МАГАС 10, октября. /ТАСС

К настоящему моменту подано 25 заявок, в том числе одна от китайского режиссера

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МАГАС, 10 октября. /ТАСС/. Министерство культуры и архивного дела Ингушетии начало прием заявок от желающих принять участие в IV Международном кинофестивале "Золотая башня", который пройдет в республике с 25 по 28 ноября, сообщила ТАСС министр культуры региона Марет Газдиева.

"С каждым годом число участников нашего фестиваля увеличивается, расширяется их география. Мы уже начали прием заявок на участие в кинофестивале и после 20 октября будем знать, какие кинокартины мы будем демонстрировать в рамках конкурсной и внеконкурсной программы", - сказала она.

По ее словам, на сегодняшний день подано около 25 заявок на участие в фестивале. "Среди них кинокартины режиссеров из различных регионов России и одна кинокартина китайского режиссера", - подчеркнула она. Министр рассказала, что показ кинокартин в рамках фестиваля состоится на пяти площадках в Назрани, Магасе, в Сунженском районе, где его смогут посмотреть около 5 тыс. жителей.

Кинофестиваль проводится в целях усиления культурно-просветительской, искусствоведческой и информационной функции кинематографии и для более широкого ознакомления жителей Республики Ингушетия с достижениями российского кино и шедеврами мирового кинематографа.

Гран-при lll Международного кинофестиваля "Золотая башня", который прошел в ноябре прошлого года в Назрани получила картина Александра Амирова "Тэли и Толи". Эта снятая в Северной Осетии мелодрама о дружбе получила главный приз смотра - статуэтку "Золотая башня", а победителем в номинации "документальное кино" стал фильм Вячеслава Гулуева "Двойной портрет", рассказывающий о жизни двух женщин Бирлант Касаевой и Любови Кржановской. Первая приютила во время военных событий в Грозном в своем доме детей, оставшихся без родителей, а вторая - журналист, которая помогает детям, нуждающимся в высокотехнологичной медицинской помощи.

В конкурсной программе были показаны всего более 25 работ режиссеров из восьми стран: России, Китая, США, Франции, Казахстана, Швейцарии, Румынии и Словакии.

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