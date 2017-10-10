Российско-грузинский фильм Резо Гигинеишвили вошел в программу Римского кинофестиваля

РИМ, 10 октября. /ТАСС/. Художественный фильм "Заложники" российского режиссера грузинского происхождения режиссера Резо Гигинеишвили покажут в одной из секций официальной программы XII Римского кинофестиваля, который пройдет с 26 октября по 5 ноября. Афиша смотра была представлена во вторник в итальянской столице.

Вышедшая на экраны в прошлом месяце картина автора молодежной мелодрамы "Жара" (2006) повествует реальную историю группы молодых людей из вполне благополучных семей из Грузии, которые в 1983 году решили вырваться из Советского Союза на Запад, угнав самолет. План побега обернулся трагедией.

Всего в программе смотра 45 из 31 страны. В рамках фестиваля, который традиционно называется "Праздником кино", пройдут творческие встречи с известными кинодеятелями. В частности, главным персонажем фестиваля станет легендарный американский режиссер Дэвид Линч, удостоенный почетного приза за вклад в кинематограф.

Творческий вечер проведет британский актер, обладатель "Золотого глобуса" Иэн Маккеллен. В списке гостей кинофестиваля - канадский режиссер, прозванный критикой в свое время вундеркиндом мирового кино, Ксавье Долан, писатель Чак Паланик, автор романа "Бойцовский клуб", экранизированный в 1999 году Дэвидом Финчером, и британская актриса, обладательница премии "Оскар" Ванесса Редгрейв, итальянский режиссер Нанни Моретти.

Последние годы Римский фестиваль отказался от конкурса и профессионального жюри. Лучший фильм выбирается на основании зрительского голосования. Еще одно из новшеств последних трех лет - представляемые в Риме фильмы не обязательно должны быть премьерными. Как пояснил художественный директор фестиваля Антонио Монда, в программу отбираются лучшие и наиболее интересные киноработы последнего года.