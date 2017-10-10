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Театр "Модерн" представит уникальную интерпретацию "Ромео и Джульетты" 13 октября

Культура
10 октября, 19:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

В спектакле будут задействованы актеры в возрасте от 14 до 17 лет, что соответствует реальному возрасту героев произведения Шекспира

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Московский театр "Модерн" под руководством Юрия Грымова покажет интерпретацию пьесы Шекспира "Ромео и Джульетта" под названием "Юная любовь" 13 октября.

Режиссер-постановщик Светлана Горшкова рассказала ТАСС, что новую интерпретацию мировой классики можно назвать уникальной, поскольку постановка помимо художественного замысла носит и образовательный характер.

По ее словам, спектакль состоит из пяти частей. Каждая из них представлена в стилистике одной из театральных школ, которые возникли в разных странах мира и навсегда вошли в историю театра, формируя ее в дальнейшем: в Греции - театр Диониса, в Японии - театр Кабуки, в Италии - театр дель- арте, в России - система Станиславского, в Германии - театр Брехта.

"Ромео и Джульетту" ставят везде, а у нас новое прочтение этой пьесы через историю театра как такового", - рассказала Горшкова. "В одном спектакле получается шесть разных ролей по состоянию и по качеству подачи на площадке. Это уникально", - добавила она.

Также собеседница агентства сообщила, что в спектакле заняты юноши и девушки 14-17 лет, что соответствует реальному возрасту героев оригинальной пьесы Шекспира. "Первое прикосновение, первый взгляд, первое впечатление - все должно появиться впервые на этой сцене", - сообщила Горшкова.

По ее словам, спектакль рассчитан на "всех знающих, ищущих и желающих разбираться в театре".

О постановке

Спектакль поставлен с учениками Детской студии и актерами театра "Модерн". Рекомендован для семейного просмотра, а также групповых посещений школьниками средних и старших классов.

Спектакль проходит в рамках реализации проекта "Приходите сегодня", анонсированного художественным руководителем театра Юрием Грымовым в начале 2017 года.

Постановка реализована АНО "Музыкальное сердце театра" на средства гранта департамента культуры города Москвы "Открытая сцена" при содействии театра "Модерн" по образовательной методике "Театральные школы мира", предоставленной фондом поддержки образования "Ноосфера".

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