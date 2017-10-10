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Картину кисти Леонардо да Винчи "Спаситель мира" выставят на аукционе в Нью-Йорке

Культура
10 октября, 21:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Полотно размером 64,5 на 44,7 см оценивается приблизительно в $100 млн, сообщили в аукционном доме Christie's

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НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Картина, принадлежащая кисти Леонардо да Винчи, "Спаситель мира" (Salvator Mundi) будет выставлена на аукцион Christie's в Нью-Йорке 15 ноября. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила во вторник представитель аукционного дома.

"Картина кисти Леонардо да Винчи оценивается примерно в $100 млн, - сказала она. - Ранее эта работа находилась в коллекции короля Англии Карла I". Полотно размером 64,5 на 44,7 см будет выставлено в качестве специального лота на аукционе "Послевоенное и современное искусство".

Как отметил в пресс-релизе, распространенном аукционным домом Christie's, Люк Сэйсон - эксперт по творчеству Леонардо да Винчи, картина, возможно, была написана для французского королевского дома и попала в Англию после женитьбы Карла I на французской принцессе Генриетте Марии в 1625 году.

Картина числилась в реестре королевской коллекции, составленном через год после казни Карла I в 1649 году, затем была продана на аукционе в 1651 году и к 1666 году вернулась в королевскую коллекцию при Карле II. После 1763 года следы картины теряются, пока ее не приобрели в 1900 году в сильно поврежденном виде для частной коллекции. В 2007 году картина была тщательно отреставрирована в Институте изящных искусств Нью-Йоркского университета. В 2008 году группа международно признанных экспертов по творчеству Леонардо да Винчи изучала полотно в Национальной галерее в Лондоне и сравнивала манеру письма с другой известной работой мастера "Мадонна в скалах".

По мнению одной группы экспертов, картина "Спаситель мира" относится к концу миланского периода творчества Леонардо да Винчи в 1490-х годах, когда мастер писал знаменитую "Тайную вечерю". Другая группа специалистов считает, что картина написана несколько позднее, в 1500-х годах, во флорентийский период творчества художника.

По мнению Люка Сэйсона, "техника письма ближе к той, что была использована при создании "Моны Лизы". По его мнению, над этими шедеврами мастер работал на протяжении длительного времени.

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