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Новый фильм об "Атаке мертвецов" выйдет в прокат в течение года

Культура
10 октября, 22:29 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10, октября. /ТАСС

Картина рассказывает историю обороны крепости Осовец времен Первой Мировой войны

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Новый документальный фильм режиссера Андрея Грачева "Атака мертвецов. Легенда крепости Осовец" выйдет в телеэфир в течение ближайшего года. Об этом сообщили продюсеры картины на спецпоказе, прошедшем во вторник в Президентской библиотеке в Петербурге.

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"Широкой публике фильм пока не демонстрировали, но планируется показать его по телевидению в конце этого - начале следующего года", - сказала продюсер картины Мария Панкратова.

Фильм рассказывает историю крепости Осовец, расположенной в 50 км от Белостока (территория современной Польши). Ее оборона во время Первой Мировой войны продолжалась почти год - с сентября 1914 года по август 1915 года. Немецкие войска организовали три штурма, во время последнего ими была предпринята газовая атака. Само название "атака мертвецов" получила контратака, которую предприняли пораженные газом умирающие солдаты 13-й роты 226-го Землянского полка российской армии.

"Началось все с того, что я нашел историю про подпоручика Котлинского (возглавившего "атаку мертвецов" офицера - прим. ТАСС). Я решил сделать историю этого человека. Лично для меня это история молодого парня, которому был 21 год, который встал и повел роту в атаку. Художественного вымысла здесь практически не было, а было небольшое творческое преувеличение, потому что, если говорить сухим языком, то это будет брошюра, в которой будет написано, что такой-то полк наступал оттуда, а такая-то рота прикрывала оттуда", - рассказал на спецпоказе режиссер Грачев.

Долгое время история "атаки мертвецов" была предметом споров любителей военной истории. Одни настаивали на полной достоверности атаки, другие, напротив, утверждали, что эта история целиком является плодом выдумки пропагандистов.

"Атака является историческим фактом, но иногда ее описывают слишком живописно: солдаты отхаркивали свои легкие, бежали с криком "ура!". Кричать "ура!" с пораженными легкими невозможно. Но надо понимать: испытали отравление газом все в крепости, хотя разной степени интенсивности. Больше всего пострадала первая линия окопов, там практически все погибли, 13-я рота была на второй линии, но факт остается фактом: рота была подвержена газовой атаке, тем не менее, контратаковала и выполнила боевую задачу", - рассказал ТАСС военный историк Александр Черкасов, недавно опубликовавший архивные документы об обороне Осовца.

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