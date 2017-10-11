Директор Хворостовского опроверг информацию о смерти певца

ЛОНДОН, 11 октября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Информация о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского абсолютно неверна. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду директор певца в Лондоне Марк Хилдрю.

"Это абсолютная неправда. Он жив и находится дома", - написал он в электронном сообщении в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать появившиеся в прессе сообщения.