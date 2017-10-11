Главные российские новинки книжной ярмарки во Франкфурте

Россия на Франкфуртской книжной ярмарке 11–15 октября представит насыщенную и традиционно солидную программу. Свою продукцию продемонстрируют свыше 7 тыс. издателей из разных стран, смотр ежегодно посещают не менее 260 тыс. человек из числа профессиональных участников книжного рынка и читателей.

11 октября состоится торжественное открытие российского национального стенда, на нем будет представлено порядка 800 наименований книг российских авторов и более пятидесяти отечественных издательств.

Гостей ярмарки ждут новые издания русской классики и произведения современных российских авторов, история и география России, культура, философия, политика. О самых главных новинках российского стенда — в материале ТАСС.

Мемуары Наины Ельциной

Вдова первого российского президента Бориса Ельцина — Наина Ельцина представит свою книгу воспоминаний "Личная жизнь". Мемуары уже были презентованы в Москве и других городах России.

Ельцина рассказала, что писала книгу о своей семье, муже и истории страны. По ее словам, стимулом для написания стал интерес молодежи к истории, который она встретила после открытия "Ельцин Центра".

В мемуарах Наина Ельцина трогательно рассказывает о семейной жизни, о том, что "никогда не чувствовала себя женой президента, но всегда чувствовала себя женой Бориса Николаевича". По ее словам, жизнь в семье не менялась в зависимости от его продвижения по служебной лестнице.

К столетию революции

В год 100-летия революции издательство "Бослен" во Франкфурте представит альбом политической карикатуры "Бич 1917".

СПЕЦПРОЕКТ 1917. Столкновение с бездной Специальный проект ТАСС к столетию Февральской и Октябрьской революций

"Бич" — сатирико-юмористический еженедельный журнал, издававшийся в Петрограде с 1916 по 1918 год. В новой книге предпринята попытка погрузить читателя в атмосферу России 1917 года. Это современный взгляд на исторические события столетней давности, о которых сегодня много спорят.

Писатель Лев Данилкин представит подробную биографию вождя революции "Ленин. Пантократор солнечных пылинок". Гости национального стенда смогут обсудить с писателем историческое значении фигуры Владимира Ленина, задать свои вопросы.

Кроме того, запланирована открытая дискуссия Данилкина с писателем Михаилом Гиголашвили ("Тайный год", "Толмач") — "Слово как свидетель: историческая личность в центре внимания писателя".

Памяти Шмореля

Большое внимание будет уделено 100-летию Александра Шмореля. В частности, состоится показ биографического фильма о нем в городе Раунхайм (пригороде Франкфурта) на площади Александра Шмореля (Raunheim, Alexander Schmorell Platz). В память о нем также пройдет презентация книги оренбургского издательства "Святой Александр Мюнхенский".

Александр Шморель — выходец из немецкой купеческой семьи, хорошо известной в Оренбурге в конце XIX — начале XX века. Он родился в 1917 году, а в 1921 году переехал вместе с отцом и мачехой в Мюнхен. В Германии крещенный по православному обряду Шморель посещал православный храм, одинаково хорошо говорил как на немецком языке, так и на русском.

В июне 1942 года Александр с друзьями основал группу мюнхенского студенческого сопротивления "Белая роза". Вместе с другом Гансом Шоллем Шморель написал листовку "Разве не стыдно каждому честному немцу за свое правительство?". Они размножили ее и разослали по адресам, выписанным из телефонного справочника.

Похожие акции продолжались до тех пор, пока "Белая роза" не была разоблачена в начале 1943 года. 17 февраля работник Мюнхенского университета заметил членов сопротивления, раскладывавших антифашистские листовки в пустых аудиториях вуза, и донес об этом в гестапо. Впоследствии всех участников "Белой розы" казнили. В 2012 году Шморель был канонизирован Русской православной церковью заграницей.

Посвящение Мандельштаму

Гостям выставки представят два каталога-альбома мандельштамовских выставок 2016 года, организованных Государственным литературным музеем и Мандельштамовским обществом: "Осип Мандельштам: "Я скажу тебе с последней прямотой…" (Москва, издательство "Литературный музей"), "Осип Мандельштам: слово и судьба" (Ossip Mandelstam. Wort und Schicksal. Оsip Mandelstam. Palabro y Destino), Гейдельберг, Гранада (издательство Wunderhorn).

Кроме того, будет представлена книга Павла Нерлера "Последние годы Осипа Мандельштама", вышедшая на немецком языке в издательстве Ferdinand Schoening при поддержке Института перевода.

В презентации примут участие директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак, председатель Мандельштамовского общества Павел Нерлер.

Толстой в цифре

В работе российского стенда также примет участие журналист Фекла Толстая, она презентует приложение "Живые страницы" о творчестве Льва Толстого.

Цель проекта "Живые страницы" — преподнести классику русской литературы по-новому, в современном интерактивном формате, созданном благодаря уникальной подаче информации и дополнительному контенту.

"Живые страницы" — совместный проект компании Samsung Electronics, лингвистов группы Tolstoy Digital и школы лингвистики НИУ "Высшая школа экономики". Партнером проекта "Живые страницы" также выступает Государственный исторический музей.

Уникальные интерактивные сценарии взаимодействия с текстом позволяют читателям погрузиться в эпохальный роман Льва Толстого "Война и мир" — первую представленную в приложении книгу.

Удобно организуя и структурируя информацию по различным принципам, сценарии помогут составить подробный портрет эпохи времен Отечественной войны 1812 года и буквально прожить роман с его героями.

Из программы стенда

Одной из громких новинок, которую покажут во Франкфурте, обещает стать переизданный Оренбургским книжным издательством роман писателя Юлиана Семенова "Дипломатический агент". Представлять произведение приедет дочь — Ольга Семенова.

Во Франкфурт также приедет писательница Ольга Славникова, она представит свои романы "2017" и "Прыжок в длину".

Писательница Гузель Яхина презентует немецкий перевод книги "Зулейха открывает глаза" (Suleika oeffnet die Augen), вышедший на немецком языке в издательстве "Ауфбау" (Aufbau).

Алексей Макушинский проведет литературные чтения своего романа "Пароход в Аргентину", вышедшего в немецком переводе в издательстве Carl Hanser Verlag.

Одной из книг, которая точно привлечет внимание гостей ярмарки, организаторы называют первый том избранных речей президента РФ Владимира Путина "Прямая речь" (Vladimir Putin "Direct Speech"), вышедший на английском языке в издательстве "Новый ключ".

Многотомник "Прямая речь", отмечено в аннотации издателя, — это "скрижали, на которые занесены события из истории России, своеобразный портрет эпохи, который нужен как сегодняшним россиянам — губернаторам и депутатам, мэрам городов и руководителям администраций поселков, историкам, политологам, дипломатам, студентам — всем, интересующимся современной политикой и историей Российской Федерации".

Кроме того, в рамках выставки на российском стенде будет представлен уникальный "Национальный атлас Арктики", только что вышедший в свет. Сотрудники Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина продемонстрируют неизвестные цветные фотографии России начала ХХ века знаменитого фотографа Сергея Прокудина-Горского.

Деловая площадка

Ярмарка служит не только витриной новинок, но и площадкой для заключения контрактов. По словам директора "Эксмо Non-fiction" Евгения Капьева, представители издательства стремятся "существенно увеличить объем продаваемых прав". "Мы наладили качественную систему работы в этом направлении, и наши книги уже успешно издаются более чем в 30 странах мира", — сказал он.



"Мы надеемся развивать партнерские контакты с издателями из Восточной Европы — мы давно и плодотворно сотрудничаем с Болгарией, Хорватией, Сербией, Польшей, недавно на новый уровень вышло наше партнерство с Чехией и Словакией (количество контрактов по сравнению с прошлым годом увеличилось на 50%), — продолжил он. — Кроме того, мы ждем встреч с партнерами из Азии, в частности из Китая, Тайваня, Монголии. В этом году мы делаем акцент на развитие сотрудничества с издателями из Латинской Америки, где интерес к русским книгам традиционно высокий, в связи с чем после Франкфурта собираемся посетить книжную выставку в Гвадалахаре — самую крупную для испаноязычного книжного рынка".

￼По окончании ярмарки книжная экспозиция российского стенда будет передана в дар посольству России в Германии и Генеральному консульству РФ во Франкфурте.

Александра Урусова