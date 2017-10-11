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Изделия калининградских художников по янтарю представят на выставке в Лувре

Культура
11 октября, 14:16 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 11, октября. /ТАСС

Цель Международного салона заключается в демонстрации широкой публике уникальных предметов, отреставрированных или созданных с применением старинных технологий и материалов

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КАЛИНИНГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Калининградский Музей янтаря представит изделия местных мастеров на Международном салоне культурного наследия в парижском Лувре, который пройдет 2-5 ноября. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Музея янтаря.

"При поддержке Министерства культуры Калининградской области Музей янтаря в пятый раз станет участником салона и представит изделия художника-камнереза Константина Бушмелева и творческого объединения "Прусский мед", - сообщили в пресс-службе.

Международный салон организован Палатой художественных ремесел Франции. Его цель - демонстрация широкой публике уникальных предметов, отреставрированных или вновь созданных с применением старинных технологий и материалов. "Миссия калининградской делегации состоит в том, чтобы представить Калининградскую область как центр художественной обработки янтаря, а также еще раз продемонстрировать красоту балтийского самоцвета и работу художников, мастерство которых, безусловно, заслуживает внимания", - говорят в пресс-службе.

На территории Калининградской области сконцентрировано около 90% разрабатываемых мировых запасов янтарного сырья. Суммарные запасы янтаря на Приморском и Пальмникенском месторождениях Калининградской области оцениваются в 116 тыс. тонн. В этой отрасли в регионе работают около 200 предприятий и индивидуальных предпринимателей, всего около 2 тыс. человек.

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