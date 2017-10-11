Российская короткометражка "Скрипка" поборется за премию "Оскар"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российская короткометражка "Скрипка" поборется за престижную американскую кинопремию "Оскар". Об этом в среду сообщил ТАСС продюсер ленты Егор Одинцов.

"Представители Американской академии кинематографических искусств и наук подтвердили, что лента квалифицирована и поборется за премию как лучший игровой короткометражный фильм", - сказал он.

Лента режиссера Константина Фама является последней, третьей частью "Киноальманаха "Свидетели" - полнометражного проекта, состоящего из трех новелл, посвященных памяти жертв Холокоста.

Новелла "Скрипка" рассказывает об удивительной судьбе уникального музыкального инструмента, прошедшего через все ужасы войны. История начинается в скрипичной мастерской, где в начале XX века создается инструмент, предназначенный в подарок еврейскому мальчику, и заканчивается спустя много лет концертом у Стены плача.

В основу взята история музыкантов Яновского концлагеря, где в 1944 году был расстрелян оркестр из выдающихся еврейских музыкантов. Материалы этого дела фигурировали на Нюрнбергском процессе. Съемки картины заняли год и проходили на территории России, США, Чехии, Белоруссии и Израиля.

Главные роли исполнили Владимир Кошевой, Ленн Кудрявицки, Маша Кинг, Михаил Горевой, Вячеслав Чепурченко, Алим Кандур и Мария Зыкова.

Первая часть альманаха, фильм "Туфельки", вышла в 2012 году и стала победителем множества отечественных и международных кинофестивалей. Следующая часть - "Брут" также продолжила концепцию альманаха, рассказывая о трагедии глазами немецкой овчарки по имени Брут.

О фильме

"Съемки были по-настоящему тяжелыми. Пришлось работать в пяти странах, что очень много для небольшой новеллы, - приводят создатели ленты слова режиссера Константина Фама. - Мне кажется, что, завершив эту картину, я обрел часть себя и очень хочу разделить это ощущение со зрителем".

По словам президента Федерации еврейских общин РФ Александра Бороды, фильм "Скрипка" "открывает перед зрителями трагедию Холокоста с совершенно иного ракурса". "Судьба музыкального инструмента, исполнявшего ужасающее "Танго смерти" во время пыток и расстрелов в концентрационном лагере в Янове, - это аллегория жизни тех евреев, кто пережил Холокост: врагу не удалось уничтожить их дух, и даже после страшнейшей трагедии они сумели сохранить себя, продолжили нести свет - подобно той самой скрипке, исполняющей свою мелодию у Стены плача", - сказал Борода.

По мнению президента Российского еврейского конгресса Юрия Каннера, "киноальманах - пример стойкости и борьбы за историю".

Премьера фильма состоялась в рамках конкурсной программы 39-го ММКФ в 2017 году, в прокат альманах выйдет в 2018 году.