Фотоистории простых людей о Кавказе появились в столичном метро

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Выставка "Северный Кавказ. Семь историй" с фотографиями пейзажей, достопримечательностей региона и яркими портретами его жителей, открылась в московском метро. Вниманию пассажирам представлены 38 снимков фотографов, каждый из которых проживает в одном из семи субъектов Северного Кавказа.

Экспозиция организована при поддержке Министерства по делам Северного Кавказа РФ и информационного агентства ТАСС.

Кавказ глазами простых людей

Замминистра РФ по делам Северного Кавказа Михаил Развозжаев в беседе с ТАСС отметил, что сейчас регион воспринимается сквозь призму устоявшихся, но давно устаревших стереотипов. "Но Северный Кавказ — это совершенно другое: это гостеприимные добрые люди, невероятной красоты природа и захватывающие дух пейзажи. И совместный проект с информационным агентством ТАСС призван помочь нам в изменении имиджа региона", — сказал он.

Слоган выставки гласит "Северный Кавказ глазами простых людей" — молодых фотографов, которые проживают в субъектах региона, делают снимки на разную тематику и делятся с ними в соцсетях. "Мы думали, как еще приблизить Северный Кавказ к россиянам. И пришли к выводу, что люди будут больше доверять людям — простым ребятам, фотографам", — добавил он.

Руководство метро поддержало идею проведения фотовыставки и выделило для этого одну из самых посещаемых культурных площадок подземки — станцию метро "Выставочная". "За последние годы мы значительно расширили наш функционал, стали проводить разные творческие мероприятия, в том числе фотовыставки, с начала года в метро развернулось уже пять таких экспозиций. Каждая фотовыставка пользуется огромным успехом — мы это видим по потоку людей, по отзывам, в том числе через колонны экстренного вызова. Этот формат очень востребован", — отметил первый замначальника метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

Лучший вид на Эльбрус

Состав экспозиции о Северном Кавказе формировался на протяжении нескольких месяцев, организаторы выбирали лучшие работы россиян в соцсетях. В финале участниками выставками стали семь фотографов, проживающих на территории Северо-Кавказского федерального округа. На выставке представлены пейзажи, портреты и жанровые фотографии Евгения Шивцова из Ингушетии, Рената Урусова из Карачаево-Черкесии, Вадима Ветрова из Ставропольского края, Абдуллаха Берсаева из Чечни, Василины Акишиной из Кабардино-Балкарии, Магомеда Шапиева из Дагестана и Батраза Бутаева из Северной Осетии.

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"Пожалуй, самая яркая из моих работ на выставке — "Арбузная борода", — сказала Акишина, указывая на снимок, где запечатлены маленькая девочка и женщина средних лет. По замыслу фотографа они держат около лица большие арбузные дольки, которые заменяют им улыбки на лицах — это мама и дочка Акишиной.

"Еще одна работа "Леркины сушки" — это история про очень крепкую и сплоченную семью из Нальчика с двумя детьми, которые проводят время в компании друг друга на прогулке. Северный Кавказ для меня — это горы, чистый воздух, приветливые люди, и самое главное, культ семьи. Поэтому я предпочитаю делать именно портретные съемки жителей нашего региона", — добавила собеседница агентства.

Трэвел-фотограф Вадим Ветров, который в основном специализируется на съемках природы, признался, что больше всего снимков привозит из Домбая и Архыза. Все фотографии Ветрова проходят специальную графическую обработку, основанную на использовании пленочных пресетов 1980-1990 годов. "Эта техника включает не очень насыщенные и даже блеклые цвета, но при этом сохраняется максимальная правдоподобность снимка. В результате я показываю природу такой, какая она есть", — поделился секретом собеседник агентства.

Одна из работ Ветрова на выставке "Плато Бермамыт. Республика Карачаево-Черкессия" сделана на высоте 2,5 км в момент, когда Бермамыт накрывали нисходящие облака. По словам фотографа, с этой точки открывается лучший вид на Главный Кавказский хребет.

Ветров согласился с тем, что зачастую его работа сопряжена с риском для жизни, но "когда захватает эйфория перед новым кадром, это чувство заглушает все страхи. "Ты забываешь о том, что здесь опасно, скользко, мокро, и думаешь только об одном — как бы не "завалить горизонт", — подчеркнул он.

Тур по городам-миллионникам

На выставке также можно увидеть снимок Родовых ингушских башен, североосетинские отвесные скалы, запечатленные на камеру мобильного телефона, пейзажи и архитектурные памятники Чечни, завораживающие пейзажи Дагестана и Карачаево-Черкессии. Наибольший интерес у посетителей выставки вызвали снимки жителей региона — пассажиры останавливаются, чтобы разглядеть особенности национального колорита людей, черты лица, костюмы, быт. Они делают селфи на гаджеты и выкладывают снимки в соцсетях с хештегом #СеверныйКавказ_7историй.

По словам Развозжаева, с середины ноября экспозиция отправится в "тур" по другим городам России, ее увидят жители Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Красноярска, Владивостока. "Наша задача сделать так, чтобы максимально большее количество людей визуально соприкоснулось с этими работами. Мы запустили хештег в интернете. Также планируем развивать стрит-формат и выходить с этой выставкой в городские общественные пространства, чтобы жители нашей страны поверили в то, что в России есть места интереснее, чем Мачу-Пикчу или какие-нибудь необитаемые острова", — заключил собеседник агентства.

Посмотреть фотографии Северного Кавказа можно в течении месяца, с 1 октября по 11 ноября на станции метро "Выставочная".