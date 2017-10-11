Макаревич впервые представит нотные сборники "Машины времени"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Музыкант и поэт Андрей Макаревич представит 12 октября в Москве двухтомник "Песни. Стихи. Графика", в который вошли 80 нотных изложений и текстов избранных песен рок-группы "Машины времени", а также стихотворения Макаревича разных лет, проиллюстрированные его же рисунками. Об этом сообщили в пресс-службе группы.

В группе отмечают, что за почти полувековую историю "Машины времени" официальные нотные сборники не выходили ни разу.

"Я задумал это издание давно и объявил о его выпуске еще год назад. Но процесс застопорился - не нашлось издательства, способного сделать эту работу на том уровне, который я себе представлял, да еще и не по заоблачной цене. Corpus были, по-моему, третьим вариантом, который мы решили попробовать, и тут все совпало. Надеюсь, результат покажется вам симпатичным", - цитирует пресс-служба слова Макаревича.

Гостей презентации в книжном магазине "Москва" ждет также автограф-сессия. Встречи музыканта и поэта с поклонниками также пройдут 14 октября в Доме книги на Новом Арбате и 2 ноября в кинотеатре "Пионер".

Андрей Макаревич - основатель и бессменный лидер рок-группы "Машина времени". Ему также принадлежит авторство абсолютного большинства песен коллектива, включая "Поворот", "Мой друг", "Он был старше ее" и "Пока горит свеча".