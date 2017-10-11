В Петербурге открылась выставка, посвященная столетию со дня рождения скульптора Аникушина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября /ТАСС/. Мемориальный комплекс "Монумент героическим защитникам Ленинграда" отметил столетие одного из своих создателей - скульптора Михаила Аникушина, представив его "говорящие фотографии" на выставке, которая открылась в среду в памятном зале.

Как рассказала ТАСС руководитель филиала Елена Лезик, на выставке можно будет не только увидеть редкие фотографии из коллекции семьи знаменитого скульптора, но и услышать голос самого мастера.

"Главными экспонатами выставки являются "говорящие фотографии", - пояснила Лезик. - Из очень большого числа представленных снимков "говорящих" фотографий шесть. Две из них "говорят" голосом Михаила Константиновича Аникушина, для них использованы интервью маэстро, записанные Ленинградским радио в разные годы". По словам Лезик, каждый посетитель, подойдя к фотографии, сможет активировать с помощью датчика движения воспроизводящую аппаратуру и услышать голос скульптора.

Выставка включает несколько разделов: "Мой Ленинград", "Моя судьба", "Моя война", "Мой Пушкин", "Мои мысли", текст подписей ко всем фотографиям также выполнен в виде выдержек из интервью Аникушина.

Защитник города и художник

Михаил Аникушин родился в 1917 году в Москве, учился в Академии художеств в Ленинграде. В составе Красной армии Аникушин воевал на Ленинградском, 2-м и 3-м Прибалтийских фронтах, затем снова на Ленинградском фронте. После победы над Германией и начала войны с Японией был переброшен на Дальний Восток.

По окончании войны Аникушин вернулся в Ленинград, где прошел путь от ассистента кафедры скульптуры Академии художеств до декана скульптурного факультета и руководителя творческой мастерской. Среди самых известных работ мастера памятники Пушкину на площади Искусств и станции метро "Пушкинская", памятник Ленину на Московской площади, а также скульптуры Монумента героическим защитникам Ленинграда", установленного в 1975 году и строившегося при участии горожан, которые хотели таким образом увековечить память о блокаде.

На гранитных пилонах монумента установлены 26 бронзовых скульптур - это образы защитников Ленинграда, обращенных в сторону бывшей линии фронта - к Пулковским высотам.

ТАСС как источник вдохновения

При работе над Монументом героическим защитникам Ленинграда Аникушин активно изучал снимки фотокорреспондентов ТАСС военного времени. В качестве прототипов для своих скульптур он выбирал людей, запечатленных на снимках сотрудников агентства.

"Мы были в мастерской Аникушина, когда он работал над этими композициями, и когда мы увидели скульптуры литейщиц, мы поинтересовались, как скульптор ищет образы. Образ литейщиц оказался связан с тассовской фотографией фотокорреспондента Всеволода Тарасевича, который снимал в основном на фронте, но также работал и в осажденном городе", - рассказал обозреватель ТАСС Олег Сердобольский.

Памятные мероприятия, приуроченные к юбилею скульптора, проходят в разных учреждениях города. Так, в Музее городской скульптуры, где работает мемориальная экспозиция "Мастерская М.К. Аникушина", до 19 ноября будет работать выставка "Скульптор Аникушин", на которой представлены модели самых известных работ мастера, его личная переписка и фотографии.