Музтеатр им. Станиславского и Немировича-Данченко представил проект "коOPERAция"

МОСКВА, 11 октября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ) на Малой сцене представил проект "коOPERAция", объединивший восемь новых мини-опер, созданных в рамках Первой лаборатории молодых композиторов и драматургов.

"коOPERAция" - независимый творческий и образовательный проект, аналогов которому в России нет, - заявила в интервью ТАСС пресс-атташе МАМТ Ирина Горбунова. - Он был придуман московским режиссером, ныне - главным режиссером Челябинского театра оперы и балета Екатериной Василёвой и реализуется при поддержке Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко".

Горбунова рассказала, что лаборатория начала свою работу в мае с образовательной программы. В рамках проекта восемь композиторов и восемь драматургов в возрасте до 35 лет прошли все этапы создания оперного произведения с нуля. В итоге за три летних месяца были созданы восемь мини-опер продолжительностью около 14 минут для трех солистов и камерного ансамбля.

"Музыкальный театр Станиславского и Немировича- Данченко" всю свою почти столетнюю историю привечал молодых композиторов, режиссеров, драматургов. Театр всегда приветствовал новое", - отметила пресс-атташе МАМТ. "Когда-то сюда свои новые сочинения приносили Прокофьев и Шостакович. Кто знает, может быть, из тех, кто сегодня представляет свои 15-минутные эскизы, вырастут новые Прокофьевы и Шостаковичи", - предположила Горбунова.

"Новые Прокофьевы и Шостаковичи"

По ее словам, в лаборатории приняли участие молодые, но уже известные профессионалы. Это драматурги: Наталья Боренко, Мария Зелинская, Артём Золотарёв, Евгений Казачков, Мария Огнева, Валерий Печейкин, Гульнара Сапаргалиева, Дана Сидерос - и композиторы: Иван Абрамов, Андрей Бесогонов, Эльмир Низамов), Алина Подзорова, Наталья Прокопенко, Дмитрий Суворов, Игорь Холопов, Кирилл Широков, перечислила пресс-атташе МАМТ.

Она подчеркнула, что "непохожесть лаборантов друг на друга и неприверженность какому-либо одному направлению - принципиальная позиция кураторов проекта". "Поэтому оперы получились очень разными, к примеру, в проекте есть сказка для детей и взрослых ("Путешествие голубой стрелы"), триллер о столкновении человека с потусторонним ("Иное"), сага о новой женщине ("Коллонтай"), лирико-фантастическая драма о современной русалочке - девушке-фридайвере ("Апное"), попытка постигнуть творческую природу графоманства ("Смерть автора") и даже математическая задача ("Aftermath"), - рассказала Горбунова.

Она проинформировала, что оперы представлены в виде единого спектакля. В исполнении заняты партнеры проекта - ансамбль "Галерея актуальной музыки" под руководством Олега Пайбердина, театр голоса "Ла Гол" Наталии Пшеничниковой, ансамбль InterACTive и солисты московских театров.

"Сегодняшнее представление "коOPERAция" прошло с аншлагом", - сообщила Горбунова, добавив, что и на завтрашнее представление все билеты проданы.

"коOPERAция" - не конкурс, но во второй день, 12 октября, будет работать Экспертный совет, в состав которого вошли, в частности, генеральный директор Союза композиторов РФ и PR-директор фирмы "Мелодия" Карина Абрамян, генеральный директор Театра Станиславского и Немировича- Данченко Антон Гетьман, художественный руководитель Московской филармонии, композитор Александр Чайковский, главный редактор газеты "Музыкальное обозрение" Андрей Устинов, музыковед и театровед Ирина Черномурова и другие знатоки музыкального искусства, которые вместе со зрителями обсудят итоги оригинального проекта", - заключила пресс-секретарь МАМТ.