В прокат выходит лауреат "Кинотавра" фильм "Аритмия" Бориса Хлебникова

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Фильм "Аритмия" Бориса Хлебникова, получивший Гран-при XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, выходит в четверг в российский прокат. Только в Москве он будет демонстрироваться в 72 кинотеатрах.

Также на "Кинотавре" картина получила приз за лучшую мужскую роль и приз зрительских симпатий. В фильме (Россия, Финляндия, Германия) главную роль играет Александр Яценко. Его герой Олег - талантливый врач, работает на скорой. Пока Олег спасал других, жена (Ирина Горбачева) отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник (Максим Лагашкин), который печется только о статистике и правилах.

"Аритмия" среди других четырех картин в этом году рассматривалась Российским оскаровским комитетом на выдвижение от РФ на американскую кинонаграду в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", однако в итоге была выбрана "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.

Сам Борис Хлебников изначально говорил, что у "Нелюбви" больше шансов на победу. Он замечал, что "картина Звягинцева более универсальна, "Аритмия" - это совершенно внутренняя история, с российским контекстом, за границей ее могут не понять".

На "Кинотавре" режиссер фильма сообщил ТАСС, что у него уже есть планы на будущее, однако раскрывать их не стал, отметив лишь, что в новой картине, как и во множестве других его лент, как он надеется, снова будет сниматься Александр Яценко. Также актер играл в фильмах "Короткое замыкание", "Пока ночь не разлучит", "Долгая счастливая жизнь", "Сумасшедшая помощь".