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Фестиваль TERRITORIЯ открывается в Москве премьерой фильма "ВМаяковский"

Культура
12 октября, 3:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

В общей сложности программа фестиваля 2017 года включила пять премьер

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МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. ХП Международный фестиваль-школа современного искусства TERRITORIЯ открывается в четверг в Москве премьерой фильма Александра Шейна "ВМаяковский". Показ состоится в Государственном Театре наций под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова, который также является художественным руководителем фестиваля. Кроме того, Миронов снялся в одной из главных ролей в фильме "ВМаяковский".

В других главных ролях в картине заняты Юрий Колокольников, Чулпан Хаматова, Михаил Ефремов, Антон Адасинский. Как отмечается в пресс-релизе фильма, "ВМаяковский" - это взгляд на историю сквозь призму настоящего. Артисты, на глазах у зрителя перевоплощаются в героев фильма (поэта Владимира Маяковского; женщин, любимых им и оставивших его; друзей, восхищавшихся им и отступивших от него; безжалостных "рыцарей Революции", провозгласивших его своим знаменем), вводят зрителя В МАЯКОВСКОГО, заставляя прожить вместе с ними его любовную, творческую и человеческую драму как свою собственную".

"Начавшись в кинозале, парад премьер продолжится на всей TERRITORIЯ", - заявили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

Парад премьер TERRITORIЯ

В общей сложности программа TERRITORIЯ этого года включила пять премьер. В их числе - выставка Робера Лепажа "Ночь в библиотеке", которая пройдет в течение месяца - с 12 октября по 12 ноября в Мультимедиа Арт Музее. С помощью очков виртуальной реальности посетители смогут познакомиться с книжными сокровищницами Сараева, Мехико, Александрии, Вашингтона, Копенгагена и даже спуститься на борт знаменитого "Наутилуса" из романа Жюля Верна. Сопровождать зрителя в виртуальном путешествии будет куратор выставки, художественный руководитель фестиваля TERRITORIЯ Евгений Миронов.

Одним из культовых участников TERRITORIЯ станет Ян Фабр. В этом году мастер и артисты его компании "Трубляйн" (Бельгия) представят новый спектакль "Бельгийские правила / Бельгия правит". Премьера состоялась 18 июля в Вене на крупнейшем международном фестивале современного танца и перформанса Impulstanz. Теперь спектакль увидят зрители TERRITORIЯ.

Еще одной европейской премьерой в программе фестиваля станет спектакль "Наследие. Комнаты без людей" - совместная работа театра "Види-Лозанн" (Швейцария) и компании "Римини Протокол" (Германия). Авторы спектакля - Штефан Кэги и Доминик Хубер - предлагают зрителю пройти восемь комнат и послушать восемь историй людей, заранее подготовившихся к собственной смерти, которые озвучат восемь посланий, адресованных живым. Спектакль пройдет в Центре современного искусства Визнавод при поддержке швейцарского совета по культуре в Москве Про Гельвеция.

Впервые в Россию приезжает баронесса Анна Тереза де Кеерсмакер, один из главных хореографов современности, и ее легендарная танцевальная компания РОЗАС (Бельгия) с культовым спектаклем "Фаза. Четыре движения на музыку Стива Райха". Театральная группа Гоб Сквод (Германия) - известные европейские экспериментаторы - тоже приедут в Россию в первый раз. Их спектакль "Война и мир" - историческое дефиле по роману Толстого. В салоне Анны Павловны Шеррер помимо героев романа появятся и Ленин, и Мэрилин Монро, и современные политики.

Под занавес фестиваля будет показан спектакль Латвийского национального театра "Ближний город". Премьера Кирилла Серебренникова по пьесе Марюса Ивашкявичюса представляет собой абсурдистскую комедию, рассказывающую о том, что происходит, когда мы выпускаем наружу самые сокровенные мечты и позволяем им осуществиться. Спектакль будет показан в Москве при поддержке посольства Латвийской Республики в РФ.

Спецпрограммы

Одна из визитных карточек фестиваля TERRITORIЯ - проект "Живые пространства". Его авторы утверждают, что театр может быть в любом месте - например, в подземной парковке, офисном центре или огромном рынке в центре Москвы. Именно такой театр делают молодые режиссеры и художники, курирующие проект "Живые пространства", которые в этом году сделали сценой для театра общественный транспорт.

TERRITORIЯ - единственный в России фестиваль-школа с международным статусом. Каждый год на основе конкурсного отбора фестиваль приглашает в Москву более 50 молодых актеров, режиссеров, музыкантов, хореографов, художников и арт-менеджеров. Специально для них арт-дирекция фестиваля организует образовательную программу - интенсивную стажировку с уникальным составом педагогов и спикеров.

В этом году педагогами фестивальной школы TERRITORIЯ станут известные режиссеры, хореографы, композиторы, художники из десяти стран: студенты фестиваля не только принимают участие в серии мастер-классов, лекций, тренингов, творческих встреч и семинаров, но и посещают все события фестиваля - спектакли, выставки, кинопоказы, перформансы, читки.

Героем ежегодной программы "Встреча с легендой" в этом году станет Анатолий Васильев. В рамках 100-летия со дня рождения Юрия Любимова студенты посетят Театр на Таганке, увидят уникальные видеозаписи репетиций великого режиссера, посмотрят легендарный спектакль "Добрый человек из Сезуана".

В целом TERRITORIЯ продлится до 25 октября.

О фестивале

Международный фестиваль-школа современного искусства TERRITORIЯ проходит с 2006 года при поддержке Министерства культуры РФ и Департамента культуры Москвы. Штаб-квартира фестиваля - Театр Наций.

Генеральный партнер - Фонд Михаила Прохорова.

Арт-дирекция фестиваля: Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Роман Должанский, Кирилл Серебренников, Теодор Курентзис, Андрей Ураев, Василий Церетели.

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Персоны
Любимов, Юрий Петрович Хаматова, Чулпан Наилевна Миронов, Евгений Витальевич Серебренников, Кирилл Семенович
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